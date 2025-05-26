Что такое Buidl (BUIDL)

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Buidl Прогноз Цены

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История цен Buidl

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Как купить Buidl (BUIDL)

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BUIDL на местную валюту

1 BUIDL к VND ₫ 135,230634 1 BUIDL к AUD A$ 0,00806922 1 BUIDL к GBP ￡ 0,00385002 1 BUIDL к EUR € 0,00458838 1 BUIDL к USD $ 0,005274 1 BUIDL к MYR RM 0,02220354 1 BUIDL к TRY ₺ 0,20531682 1 BUIDL к JPY ¥ 0,75360186 1 BUIDL к RUB ₽ 0,4206015 1 BUIDL к INR ₹ 0,44892288 1 BUIDL к IDR Rp 85,06450422 1 BUIDL к KRW ₩ 7,22464164 1 BUIDL к PHP ₱ 0,29196864 1 BUIDL к EGP ￡E. 0,26285616 1 BUIDL к BRL R$ 0,02990358 1 BUIDL к CAD C$ 0,00722538 1 BUIDL к BDT ৳ 0,63963072 1 BUIDL к NGN ₦ 8,34489198 1 BUIDL к UAH ₴ 0,21797442 1 BUIDL к VES Bs 0,495756 1 BUIDL к PKR Rs 1,48020084 1 BUIDL к KZT ₸ 2,68530984 1 BUIDL к THB ฿ 0,17187966 1 BUIDL к TWD NT$ 0,15779808 1 BUIDL к AED د.إ 0,01935558 1 BUIDL к CHF Fr 0,00432468 1 BUIDL к HKD HK$ 0,04129542 1 BUIDL к MAD .د.م 0,0482571 1 BUIDL к MXN $ 0,1012608

Источники Buidl

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Buidl Какова цена Buidl (BUIDL) сегодня? Текущая цена Buidl (BUIDL) составляет 0,005274 USD . Какова рыночная капитализация Buidl (BUIDL)? Текущая рыночная капитализация Buidl составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения BUIDL на его рыночную цену в реальном времени 0,005274 USD . Каково оборотное предложение Buidl (BUIDL)? Текущее оборотное предложение Buidl (BUIDL) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Buidl (BUIDL)? По состоянию на 2025-05-26 самая высокая цена Buidl (BUIDL) составляет 0,01775 USD . Каков 24-часовой объем торгов Buidl (BUIDL)? 24-часовой объем торгов Buidl (BUIDL) составляет $ 53,68K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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