Informații privind prețul pentru UFOPEPE (UFO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00129662$ 0.00129662 $ 0.00129662 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.41% Modificare de preț (1 zi) -5.15% Modificare de preț (7 zile) -5.81% Modificare de preț (7 zile) -5.81%

Prețul în timp real pentru UFOPEPE (UFO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul UFO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UFO este $ 0.00129662, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UFO s-a modificat cu -0.41% în decursul ultimei ore, cu -5.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UFOPEPE (UFO)

Capitalizare de piață $ 30.84K$ 30.84K $ 30.84K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 30.84K$ 30.84K $ 30.84K Ofertă află în circulație 991.20M 991.20M 991.20M Ofertă totală 991,202,222.894266 991,202,222.894266 991,202,222.894266

Capitalizarea de piață actuală pentru UFOPEPE este $ 30.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UFO este 991.20M, cu o ofertă totală de 991202222.894266. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 30.84K.