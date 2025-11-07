Informații privind prețul pentru Staked USDai (SUSDAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Minim 24 h $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Maxim 24 h $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 Maxim dintotdeauna $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Cel mai mic preț $ 0.796061$ 0.796061 $ 0.796061 Modificare de preț (1 oră) -0.11% Modificare de preț (1 zi) -0.80% Modificare de preț (7 zile) -1.34% Modificare de preț (7 zile) -1.34%

Prețul în timp real pentru Staked USDai (SUSDAI) este $1.035. În ultimele 24 de ore, tokenul SUSDAI a fost tranzacționat între un minim de $ 1.024 și un maxim de $ 1.05, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SUSDAI este $ 1.19, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.796061.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SUSDAI s-a modificat cu -0.11% în decursul ultimei ore, cu -0.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Staked USDai (SUSDAI)

Capitalizare de piață $ 150.09M$ 150.09M $ 150.09M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 150.09M$ 150.09M $ 150.09M Ofertă află în circulație 144.55M 144.55M 144.55M Ofertă totală 144,551,924.701473 144,551,924.701473 144,551,924.701473

Capitalizarea de piață actuală pentru Staked USDai este $ 150.09M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SUSDAI este 144.55M, cu o ofertă totală de 144551924.701473. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 150.09M.