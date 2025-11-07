Informații privind prețul pentru Ice Land (ICELAND) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.05% Modificare de preț (1 zi) -5.60% Modificare de preț (7 zile) +5.68% Modificare de preț (7 zile) +5.68%

Prețul în timp real pentru Ice Land (ICELAND) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ICELAND a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ICELAND este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ICELAND s-a modificat cu +0.05% în decursul ultimei ore, cu -5.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ice Land (ICELAND)

Capitalizare de piață $ 219.10K$ 219.10K $ 219.10K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 219.10K$ 219.10K $ 219.10K Ofertă află în circulație 420.69T 420.69T 420.69T Ofertă totală 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ice Land este $ 219.10K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ICELAND este 420.69T, cu o ofertă totală de 420690000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 219.10K.