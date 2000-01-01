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Principais tokens de Telegram Apps por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Telegram Apps. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002052
-0.05%
-0.39%
-2.95%
$ 195.53M
$ 3.31B
2
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.97342
+2.31%
-15.58%
-52.85%
$ 152.69M
$ 4.19M
3
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2013
+0.10%
-0.65%
-4.31%
$ 71.23M
$ 384.21K
4
Propy
Propy
PRO
$ 0.3439
+0.03%
-1.53%
-3.29%
$ 34.09M
$ 164.92K
5
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02066
+0.78%
-0.34%
-4.68%
$ 27.12M
$ 4.11M
6
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05904
-0.02%
-0.61%
-2.54%
$ 26.80M
$ 969.49K
7
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04449
+2.36%
-0.09%
+3.87%
$ 19.72M
$ 1.28M
8
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020833
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$ 19.23M
$ 3.37M
9
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.99
0.00%
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-2.97%
$ 15.93M
$ 21.75K
10
Infinex
Infinex
INX
$ 0.007671
+0.03%
-3.30%
+3.28%
$ 15.12M
$ 23.40M
11
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.77
+0.56%
+0.72%
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$ 15.06M
$ 15.74K
12
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01167
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-17.83%
$ 13.30M
$ 26.78M
13
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
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14
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
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15
Vultisig
Vultisig
VULT
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16
Paal AI
Paal AI
PAAL
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$ 4.91M
$ 11.23M
17
Major
Major
MAJOR
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$ 3.67M
$ 2.06M
18
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
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$ 3.08M
$ 8.86K
19
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
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-0.06%
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$ 2.92M
$ 26.61K
20
PaLM AI
PaLM AI
PALMAI
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$ 2.58M
$ 19.92K
21
$ 0.0014605
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$ 2.55M
$ 40.11M
22
PX
PX
PX
$ 0.0125
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$ 2.44M
$ 399.81K
23
Mysterium
Mysterium
MYST
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$ 2.39M
$ 274.30K
24
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
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-5.82%
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$ 22.01M
25
TokenFi
TokenFi
TOKEN
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26
LibertAI
LibertAI
LTAI
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--
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$ 75.40
27
Dither
Dither
DITH
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$ 1.36M
$ 10.47K
28
GOATS
GOATS
GOATS
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--
29
AstraAI
AstraAI
ASTRAAI
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30
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011719
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31
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
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32
CRONUS
CRONUS
CRONUS
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$ 761.38
33
Tales X
Tales X
X
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34
xFUND
xFUND
XFUND
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35
Unibot
Unibot
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36
Elympics
Elympics
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37
Alphakek
Alphakek
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38
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Bad Idea AI
BAD
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--
39
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
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40
MemeFi
MemeFi
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Vertus
Vertus
VERT
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42
BUILD
BUILD
BUILD
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Ballz of Steel
BALLZ
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PunkCity
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AstraDex AI
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SmartCredit
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LootBot
LootBot
LOOT
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48
PIRB
PIRB
PIRB
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49
DeepFakeAI
DeepFakeAI
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enqAI
enqAI
ENQAI
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-0.05%
--
-1.66%
$ 184.61K
$ 114.37

Perguntas frequentes

O que são tokens de Telegram Apps e por que são populares?
Tokens de Telegram Apps representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 99 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $684.51M.
Qual é o token de Telegram Apps com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Telegram Apps acompanhados na MEXC, WOOF apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 20.95% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Telegram Apps existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 99 tokens de Telegram Apps, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Telegram Apps incluem FLOKI, BEAT, DATA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Telegram Apps?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Telegram Apps é de aproximadamente $684.51M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Telegram Apps, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.