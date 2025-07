ATH

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

Nome da criptoATH

ClassificaçãoNo.158

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.29%

Fornecimento circulante10,639,017,677

Fornecimento máximo42,930,966,511.91401

Fornecimento total42,000,000,000

Taxa circulante0.2478%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.6429335801913781,2024-06-12

Menor preço0.024430599906132534,2025-04-07

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

