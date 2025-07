FLOKI

Meme coin with utility via an NFT gaming metaverse, an NFT and merchandise marketplace, and a crypto education platform. Inspired by the name of Elon Musk’s dog and partnered with his brother Kimbal Musk. FLOKI’s goal is to be a top 10 crypto project and the de-facto leader in the NFT gaming sector.

Nome da criptoFLOKI

ClassificaçãoNo.74

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share0.0003%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)%0,01

Fornecimento circulante9.540.912.238.535,816

Fornecimento máximo0

Fornecimento total9.659.379.731.455,268

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000346228649140735,2024-06-05

Menor preço0.00000002,2021-08-09

Blockchain públicaBSC

