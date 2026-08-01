Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Data Network hoje é 0.1999 BRL. A capitalização de mercado de DATA é de 71,228,852.3577 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de DATA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Data Network hoje é 0.1999 BRL. A capitalização de mercado de DATA é de 71,228,852.3577 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de DATA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre DATA

Informações sobre preços de DATA

O que é DATA

Whitepaper de DATA

Site oficial do DATA

Tokenomics de DATA

Previsão de preço de DATA

Histórico de preço de DATA

Guia de compra de DATA

Conversor de DATA para moeda Fiat

Spot DATA

Futuros USDT-M de DATA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Data Network

Cotação Data Network (DATA)

Preço em tempo real de 1 DATA para BRL

R$1.038
R$1.038R$1.038
-0.09%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Data Network (DATA)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:04:10 (UTC+8)

Preço de Data Network hoje

O preço ao vivo de Data Network (DATA) hoje é R$ 0.1999, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DATA para BRL é de R$ 0.1999 por DATA.

Data Network ocupa atualmente a posição #167 em capitalização de mercado, totalizando R$ 71.23M, com um fornecimento em circulação de 356.32M DATA. Nas últimas 24 horas, DATA foi negociado entre R$ 0.1991 (mínimo) e R$ 0.207 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 77.28904532268256038, enquanto a mínima histórica foi de R$ 1.42927520968695285.

No desempenho de curto prazo, DATA movimentou-se -0.40% na última hora e -5.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 76.73K.

Informações de mercado de Data Network (DATA)

No.167

R$ 71.23M
R$ 71.23MR$ 71.23M

R$ 76.73K
R$ 76.73KR$ 76.73K

R$ 205.87M
R$ 205.87MR$ 205.87M

356.32M
356.32M 356.32M

--
----

1,029,849,510
1,029,849,510 1,029,849,510

STORY

A capitalização de mercado atual de Data Network é R$ 71.23M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 76.73K. A oferta em circulação de DATA é 356.32M, com um fornecimento total de 1029849510. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 205.87M.

Histórico de preço de Data Network BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.1991
R$ 0.1991R$ 0.1991
Mínimo 24h
R$ 0.207
R$ 0.207R$ 0.207
Máximo 24h

R$ 0.1991
R$ 0.1991R$ 0.1991

R$ 0.207
R$ 0.207R$ 0.207

R$ 77.28904532268256038
R$ 77.28904532268256038R$ 77.28904532268256038

R$ 1.42927520968695285
R$ 1.42927520968695285R$ 1.42927520968695285

-0.40%

-0.09%

-5.85%

-5.85%

Histórico de preços de Data Network (DATA) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Data Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.000935-0.09%
30 diasR$ -0.0729-26.73%
60 diasR$ +0.0499+33.26%
90 diasR$ +0.0499+33.26%
Variação de preço de Data Network hoje

Hoje, DATA registrou uma variação de R$ -0.000935 (-0.09%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Data Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0729 (-26.73%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Data Network

Expandindo a visualização para 60 dias, DATA teve uma variação de R$ +0.0499 (+33.26%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Data Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.0499 (+33.26%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Data Network (DATA)!

Confira agora a página de histórico de preço do Data Network.

Análise para Data Network

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Data Network. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Data Network hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de DATA: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

A DATA_USDT está operando no período de 4 horas na faixa de preço de 0,2053. O preço encontra-se entre o nível de suporte S1, em 0,2048, e o centro do canal, em 0,2065. A média móvel (MA) e a EMA alinhadas em tendência de alta indicam que o suporte das médias de curto prazo permanece eficaz. O MACD apresenta um cruzamento negativo, sinalizando uma mudança na dinâmica do mercado. O RSI mantém-se oscilando dentro de uma zona neutra. Os indicadores KDJ e StochRSI não mostram sinais extremos de sobrecompra ou sobrevenda. As bandas de Bollinger estão se estreitando, refletindo uma compressão da volatilidade. A estrutura do mercado revela uma divergência entre a tendência de alta das médias móveis e os indicadores oscilatórios. A resistência R1, em 0,2077, está a 1,16% acima do preço atual. Já o suporte S2, em 0,2036, encontra-se a 0,83% abaixo do preço atual. O centro do canal, em 0,2065, serve como referência próxima para a divisão entre compradores e vendedores. A resistência R2, em 0,2094, delimita o limite superior do espaço de alta. Por fim, o suporte S1, em 0,2048, define o limite inferior dos movimentos de correção de curto prazo.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Data Network?

Os preços dos tokens Story (IP) são influenciados por diversos fatores-chave:

1. Adoção da plataforma – O crescimento nos registros de IP e no uso por parte de criadores impulsiona a demanda.
2. Anúncios de parcerias – Colaborações com grandes detentores de direitos autorais ou empresas de entretenimento.
3. Utilidade do token – Uso efetivo para licenciamento de IP, royalties e funções de governança.
4. Sentimento do mercado – Tendências gerais do mercado de criptomoedas e confiança dos investidores.
5. Desenvolvimentos tecnológicos – Atualizações da plataforma e novos recursos.
6. Clareza regulatória – Desenvolvimentos na legislação de IP que afetam propriedade intelectual baseada em blockchain.
7. Concorrência – Desempenho relativo a outros projetos de blockchain voltados para IP.

Por que as pessoas querem saber o preço de Data Network hoje?

As pessoas querem saber o preço do Story Protocol (IP) hoje por vários motivos principais:

1. Decisões de investimento: traders precisam dos preços atuais para comprar, vender ou manter posições.
2. Rastreamento de portfólio: investidores monitoram as variações de valor de suas participações.
3. Timing de mercado: os movimentos de preço ajudam a determinar os pontos ideais de entrada e saída.
4. Cálculo de lucros e perdas: os preços atuais mostram os ganhos ou perdas não realizados.
5. Análise de sentimento de mercado: as tendências de preço indicam a confiança dos investidores no futuro do protocolo.

Previsão de preço para Data Network

Previsão de preço de Data Network (DATA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de DATA em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Data Network (DATA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Data Network pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Data Network pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de DATA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Data Network.

Como comprar e investir em Data Network em Brasil

Pronto para começar com Data Network? Comprar DATA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Data Network. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Data Network (DATA).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Data Network será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Data Network(DATA)

O que você pode fazer com Data Network

Possuir Data Network permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Data Network (DATA) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Data Network (DATA)

DATA is the world's AI data network. Through a network of contributor apps, the Trace public audit layer, and the Poseidon processing network, it lets AI labs source real human data at scale, prove where it came from, and trust its quality. The result is data that frontier AI can build on, with a verifiable receipt for every record on auditable rails.

Recurso Data Network

Para uma compreensão mais aprofundada de Data Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Data Network
Explorador de blocos

Categoria :

AI ApplicationsAI FrameworkAnalytics

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Data Network

Última atualização da página: 2026-08-13 04:04:10 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Data Network (DATA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Data Network

DATAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em DATA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de DATAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Data Network (DATA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Data Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DATA/USDT
R$1.038
R$1.038R$1.038
-0.04%
380.13K (USDT)
DATA/USDC
R$1.038519
R$1.038519R$1.038519
+0.15%
269.57K (USDT)
DATA/ETH
R$0.000552216
R$0.000552216R$0.000552216
+0.56%
52.63K (USDT)
DATA/BTC
R$0.00001637964
R$0.00001637964R$0.00001637964
+0.15%
89.84K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1833627
R$0.1833627R$0.1833627

+76.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0942504
R$0.0942504R$0.0942504

+354.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.32864
R$1.32864R$1.32864

+5.34%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7001921
R$1.7001921R$1.7001921

+0.31%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0503949
R$0.0503949R$0.0503949

+0.30%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001911477
R$0.001911477R$0.001911477

+47.32%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0235107
R$0.0235107R$0.0235107

+25.83%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00577647
R$0.00577647R$0.00577647

+11.30%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.704195
R$13.704195R$13.704195

+32.02%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.28292648
R$1.28292648R$1.28292648

+12.81%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de DATA para BRL

Montante

DATA
DATA
BRL
BRL

1 DATA = 1.037481 BRL