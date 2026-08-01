Preço de Data Network hoje

O preço ao vivo de Data Network (DATA) hoje é R$ 0.1999, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DATA para BRL é de R$ 0.1999 por DATA.

Data Network ocupa atualmente a posição #167 em capitalização de mercado, totalizando R$ 71.23M, com um fornecimento em circulação de 356.32M DATA. Nas últimas 24 horas, DATA foi negociado entre R$ 0.1991 (mínimo) e R$ 0.207 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 77.28904532268256038, enquanto a mínima histórica foi de R$ 1.42927520968695285.

No desempenho de curto prazo, DATA movimentou-se -0.40% na última hora e -5.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 76.73K.

Informações de mercado de Data Network (DATA)

Classificação No.167 Capitalização de mercado R$ 71.23MR$ 71.23M R$ 71.23M Volume (24h) R$ 76.73KR$ 76.73K R$ 76.73K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 205.87MR$ 205.87M R$ 205.87M Fornecimento Circulante 356.32M 356.32M 356.32M Fornecimento máximo ---- -- Fornecimento total 1,029,849,510 1,029,849,510 1,029,849,510 Blockchain pública STORY

A capitalização de mercado atual de Data Network é R$ 71.23M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 76.73K. A oferta em circulação de DATA é 356.32M, com um fornecimento total de 1029849510. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 205.87M.