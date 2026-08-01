Cotação Data Network (DATA)
O preço ao vivo de Data Network (DATA) hoje é R$ 0.1999, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DATA para BRL é de R$ 0.1999 por DATA.
Data Network ocupa atualmente a posição #167 em capitalização de mercado, totalizando R$ 71.23M, com um fornecimento em circulação de 356.32M DATA. Nas últimas 24 horas, DATA foi negociado entre R$ 0.1991 (mínimo) e R$ 0.207 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 77.28904532268256038, enquanto a mínima histórica foi de R$ 1.42927520968695285.
No desempenho de curto prazo, DATA movimentou-se -0.40% na última hora e -5.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 76.73K.
No.167
STORY
A capitalização de mercado atual de Data Network é R$ 71.23M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 76.73K. A oferta em circulação de DATA é 356.32M, com um fornecimento total de 1029849510. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 205.87M.
-0.40%
-0.09%
-5.85%
-5.85%
Acompanhe as variações de preço de Data Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.000935
|-0.09%
|30 dias
|R$ -0.0729
|-26.73%
|60 dias
|R$ +0.0499
|+33.26%
|90 dias
|R$ +0.0499
|+33.26%
Hoje, DATA registrou uma variação de R$ -0.000935 (-0.09%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0729 (-26.73%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, DATA teve uma variação de R$ +0.0499 (+33.26%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.0499 (+33.26%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Data Network (DATA)!
Confira agora a página de histórico de preço do Data Network.
Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Data Network. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de DATA: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Preço < Faixa inferior
|Tocando ou rompendo a faixa inferior
|Entrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
A DATA_USDT está operando no período de 4 horas na faixa de preço de 0,2053. O preço encontra-se entre o nível de suporte S1, em 0,2048, e o centro do canal, em 0,2065. A média móvel (MA) e a EMA alinhadas em tendência de alta indicam que o suporte das médias de curto prazo permanece eficaz. O MACD apresenta um cruzamento negativo, sinalizando uma mudança na dinâmica do mercado. O RSI mantém-se oscilando dentro de uma zona neutra. Os indicadores KDJ e StochRSI não mostram sinais extremos de sobrecompra ou sobrevenda. As bandas de Bollinger estão se estreitando, refletindo uma compressão da volatilidade. A estrutura do mercado revela uma divergência entre a tendência de alta das médias móveis e os indicadores oscilatórios. A resistência R1, em 0,2077, está a 1,16% acima do preço atual. Já o suporte S2, em 0,2036, encontra-se a 0,83% abaixo do preço atual. O centro do canal, em 0,2065, serve como referência próxima para a divisão entre compradores e vendedores. A resistência R2, em 0,2094, delimita o limite superior do espaço de alta. Por fim, o suporte S1, em 0,2048, define o limite inferior dos movimentos de correção de curto prazo.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Data Network pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Data Network? Comprar DATA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Data Network. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Data Network (DATA).
Possuir Data Network permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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DATA is the world's AI data network. Through a network of contributor apps, the Trace public audit layer, and the Poseidon processing network, it lets AI labs source real human data at scale, prove where it came from, and trust its quality. The result is data that frontier AI can build on, with a verifiable receipt for every record on auditable rails.
Para uma compreensão mais aprofundada de Data Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Data Network.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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