Qual é o preço atual de RIP?

RIP está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 22.53% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como RIP se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 22.53% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se RIP está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como RIP está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Telegram Apps,Axiome Chain Ecosystem?

No segmento Meme,Telegram Apps,Axiome Chain Ecosystem, RIP demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de RIP hoje?

A capitalização de mercado de R$805890.88049764350000 coloca RIP no ranking #--, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente RIP está sendo negociado?

RIP gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de RIP?

Com -- tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.