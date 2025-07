AI

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Nome da criptoAI

ClassificaçãoNo.519

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)7.40%

Fornecimento circulante364,874,998.33

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.3648%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.3774513979494185,2024-03-09

Menor preço0.09675355458008243,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoSleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.