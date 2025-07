PAAL

Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

Nome da criptoPAAL

ClassificaçãoNo.380

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.02%

Fornecimento circulante981,243,934.2997831

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.9812%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.8629845256356732,2024-03-11

Menor preço0.000045882830722914,2023-07-24

Blockchain públicaETH

