BANANA

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Nome da criptoBANANA

ClassificaçãoNo.389

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)769.30%

Fornecimento circulante3,983,559.68788956

Fornecimento máximo10,000,000

Fornecimento total8,453,294.52463985

Taxa circulante0.3983%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico78.69544217538915,2024-07-20

Menor preço4.913122153494544,2023-10-12

Blockchain públicaETH

