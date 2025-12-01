Preço de CATS hoje

O preço ao vivo de CATS (CATS) hoje é --, com uma variação de 7.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CATS para USD é de -- por CATS.

CATS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 398,230, com um fornecimento em circulação de 600.00B CATS. Nas últimas 24 horas, CATS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00018159, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CATS movimentou-se -1.01% na última hora e +15.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CATS (CATS)

Capitalização de mercado $ 398.23K$ 398.23K $ 398.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 398.23K$ 398.23K $ 398.23K Fornecimento Circulante 600.00B 600.00B 600.00B Fornecimento total 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

