Informações de preço de Ballz of Steel (BALLZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00132086 $ 0.00132086 $ 0.00132086 Mínimo 24h $ 0.00143217 $ 0.00143217 $ 0.00143217 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00132086$ 0.00132086 $ 0.00132086 Máximo 24h $ 0.00143217$ 0.00143217 $ 0.00143217 Máximo histórico $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 Menor preço $ 0.00070042$ 0.00070042 $ 0.00070042 Variação de Preço (1h) +1.33% Alteração de Preço (1D) -2.59% Variação de Preço (7d) -26.15% Variação de Preço (7d) -26.15%

O preço em tempo real de Ballz of Steel (BALLZ) é $0.00137096. Nas últimas 24 horas, BALLZ foi negociado entre a mínima de $ 0.00132086 e a máxima de $ 0.00143217, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BALLZ é $ 0.01151396, enquanto o mais baixo é $ 0.00070042.

Em termos de desempenho de curto prazo, BALLZ variou +1.33% na última hora, -2.59% nas últimas 24 horas e -26.15% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ballz of Steel (BALLZ)

Capitalização de mercado $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ballz of Steel é $ 1.37M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BALLZ é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.37M.