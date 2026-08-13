Preço de Elympics hoje

O preço ao vivo de Elympics (ELP) hoje é $ 0, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELP para USD é de $ 0 por ELP.

Elympics ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 594,006, com um fornecimento em circulação de 1.61B ELP. Nas últimas 24 horas, ELP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01138438, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ELP movimentou-se +0.19% na última hora e -7.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 75.43K.

Informações de mercado de Elympics (ELP)

Capitalização de mercado $ 594.01K$ 594.01K $ 594.01K Volume (24h) $ 75.43K$ 75.43K $ 75.43K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Fornecimento Circulante 1.61B 1.61B 1.61B Fornecimento total 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Elympics é $ 594.01K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 75.43K. A oferta em circulação de ELP é 1.61B, com um fornecimento total de 3500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.29M.