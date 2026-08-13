Cotação Infinex (INX)
O preço ao vivo de Infinex (INX) hoje é R$ 0.007844, com uma variação de 0.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INX para BRL é de R$ 0.007844 por INX.
Infinex ocupa atualmente a posição #809 em capitalização de mercado, totalizando R$ 15.64M, com um fornecimento em circulação de 1.99B INX. Nas últimas 24 horas, INX foi negociado entre R$ 0.007343 (mínimo) e R$ 0.008453 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.1526319933528967869, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0330679395050143752.
No desempenho de curto prazo, INX movimentou-se -0.42% na última hora e -14.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 247.72K.
No.809
19.94%
ETH
A capitalização de mercado atual de Infinex é R$ 15.64M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 247.72K. A oferta em circulação de INX é 1.99B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 78.44M.
-0.42%
-0.74%
-14.22%
-14.22%
Acompanhe as variações de preço de Infinex para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.00030277
|-0.74%
|30 dias
|R$ +0.001049
|+15.43%
|60 dias
|R$ +0.000364
|+4.86%
|90 dias
|R$ -0.00331
|-29.68%
Hoje, INX registrou uma variação de R$ -0.00030277 (-0.74%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.001049 (+15.43%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, INX teve uma variação de R$ +0.000364 (+4.86%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00331 (-29.68%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Infinex. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de INX é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
INX_USDT está operando no período de 4 horas abaixo do centro em 0,00823; o preço atual de 0,00794 encontra-se na zona de transição entre o suporte S1 e o centro. O preço permanece acima do conjunto de médias móveis de curto prazo, e o sistema de pivôs indica a presença de uma clara faixa de resistência acima, evidenciando um padrão geral de movimento oscilatório e de consolidação. Tanto as médias móveis MA5-6 quanto as EMA5-6 sinalizam compras, enquanto o MACD formou um cruzamento de alta, indicando uma liberação concentrada do impulso comprador no curto prazo. O RSI encontra-se em uma área neutra, com os indicadores rápidos e lentos seguindo na mesma direção; a volatilidade permanece estável, sem sinais de divergência ou convergência extremas, refletindo um ambiente de negociação equilibrado. O principal suporte próximo está localizado em 0,00743 (S1), aproximadamente 6,4% abaixo do preço atual, constituindo a primeira linha de defesa para baixo. Já a resistência mais próxima acima é o centro em 0,00823, cerca de 3,6% acima do preço atual, sendo o ponto central da disputa entre compradores e vendedores no curto prazo. Em termos de referências mais distantes, destacam-se o suporte S2 em 0,00694 e a resistência R1 em 0,00872, que definem os limites do atual canal de oscilação.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Infinex pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Infinex? Comprar INX é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Infinex. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Infinex (INX).
Possuir Infinex permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Infinex is a non-custodial wallet, powered by Turnkey. Turnkey is a key management solution built by the team that developed Coinbase Custody. Infinex uses passkeys for account access and control. The growing adoption of passkeys across the entire technology ecosystem ensures that a passkey-based self-custody platform optimises UX for most people. Infinex is composed of several interfaces. Together, they meet the user where they live and optimise the onchain experience. Infinex has been in development for the past 2 years, led by Kain Warwick, the founder of Synthetix.
Para uma compreensão mais aprofundada de Infinex, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Infinex.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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