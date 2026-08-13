Preço de Infinex hoje

O preço ao vivo de Infinex (INX) hoje é R$ 0.007844, com uma variação de 0.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INX para BRL é de R$ 0.007844 por INX.

Infinex ocupa atualmente a posição #809 em capitalização de mercado, totalizando R$ 15.64M, com um fornecimento em circulação de 1.99B INX. Nas últimas 24 horas, INX foi negociado entre R$ 0.007343 (mínimo) e R$ 0.008453 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.1526319933528967869, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0330679395050143752.

No desempenho de curto prazo, INX movimentou-se -0.42% na última hora e -14.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 247.72K.

Informações de mercado de Infinex (INX)

Classificação No.809 Capitalização de mercado R$ 15.64MR$ 15.64M R$ 15.64M Volume (24h) R$ 247.72KR$ 247.72K R$ 247.72K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 78.44MR$ 78.44M R$ 78.44M Fornecimento Circulante 1.99B 1.99B 1.99B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 19.94% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Infinex é R$ 15.64M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 247.72K. A oferta em circulação de INX é 1.99B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 78.44M.