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O preço ao vivo de Infinex hoje é 0.007844 BRL. A capitalização de mercado de INX é de 15,643,289.2 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de INX para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Infinex hoje é 0.007844 BRL. A capitalização de mercado de INX é de 15,643,289.2 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de INX para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Infinex (INX)

Preço em tempo real de 1 INX para BRL

R$0.04061175
R$0.04061175R$0.04061175
-0.74%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Infinex (INX)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:27:23 (UTC+8)

Preço de Infinex hoje

O preço ao vivo de Infinex (INX) hoje é R$ 0.007844, com uma variação de 0.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INX para BRL é de R$ 0.007844 por INX.

Infinex ocupa atualmente a posição #809 em capitalização de mercado, totalizando R$ 15.64M, com um fornecimento em circulação de 1.99B INX. Nas últimas 24 horas, INX foi negociado entre R$ 0.007343 (mínimo) e R$ 0.008453 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.1526319933528967869, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0330679395050143752.

No desempenho de curto prazo, INX movimentou-se -0.42% na última hora e -14.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 247.72K.

Informações de mercado de Infinex (INX)

No.809

R$ 15.64M
R$ 15.64MR$ 15.64M

R$ 247.72K
R$ 247.72KR$ 247.72K

R$ 78.44M
R$ 78.44MR$ 78.44M

1.99B
1.99B 1.99B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

19.94%

ETH

A capitalização de mercado atual de Infinex é R$ 15.64M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 247.72K. A oferta em circulação de INX é 1.99B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 78.44M.

Histórico de preço de Infinex BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.007343
R$ 0.007343R$ 0.007343
Mínimo 24h
R$ 0.008453
R$ 0.008453R$ 0.008453
Máximo 24h

R$ 0.007343
R$ 0.007343R$ 0.007343

R$ 0.008453
R$ 0.008453R$ 0.008453

R$ 0.1526319933528967869
R$ 0.1526319933528967869R$ 0.1526319933528967869

R$ 0.0330679395050143752
R$ 0.0330679395050143752R$ 0.0330679395050143752

-0.42%

-0.74%

-14.22%

-14.22%

Histórico de preços de Infinex (INX) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Infinex para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00030277-0.74%
30 diasR$ +0.001049+15.43%
60 diasR$ +0.000364+4.86%
90 diasR$ -0.00331-29.68%
Variação de preço de Infinex hoje

Hoje, INX registrou uma variação de R$ -0.00030277 (-0.74%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Infinex

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.001049 (+15.43%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Infinex

Expandindo a visualização para 60 dias, INX teve uma variação de R$ +0.000364 (+4.86%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Infinex

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00331 (-29.68%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Infinex (INX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Infinex.

Análise para Infinex

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Infinex. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Infinex hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de INX é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

INX_USDT está operando no período de 4 horas abaixo do centro em 0,00823; o preço atual de 0,00794 encontra-se na zona de transição entre o suporte S1 e o centro. O preço permanece acima do conjunto de médias móveis de curto prazo, e o sistema de pivôs indica a presença de uma clara faixa de resistência acima, evidenciando um padrão geral de movimento oscilatório e de consolidação. Tanto as médias móveis MA5-6 quanto as EMA5-6 sinalizam compras, enquanto o MACD formou um cruzamento de alta, indicando uma liberação concentrada do impulso comprador no curto prazo. O RSI encontra-se em uma área neutra, com os indicadores rápidos e lentos seguindo na mesma direção; a volatilidade permanece estável, sem sinais de divergência ou convergência extremas, refletindo um ambiente de negociação equilibrado. O principal suporte próximo está localizado em 0,00743 (S1), aproximadamente 6,4% abaixo do preço atual, constituindo a primeira linha de defesa para baixo. Já a resistência mais próxima acima é o centro em 0,00823, cerca de 3,6% acima do preço atual, sendo o ponto central da disputa entre compradores e vendedores no curto prazo. Em termos de referências mais distantes, destacam-se o suporte S2 em 0,00694 e a resistência R1 em 0,00872, que definem os limites do atual canal de oscilação.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Infinex?

Vários fatores-chave influenciam o preço do token Infinex (INX):

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do setor de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas plataformas de exchange
3. Adoção da plataforma e crescimento de usuários
4. Marcos de desenvolvimento e atualizações técnicas
5. Anúncios de parcerias
6. Notícias regulatórias que afetam projetos DeFi
7. Utilidade do token e recompensas de staking
8. Concorrência com plataformas semelhantes
9. Fatores macroeconômicos
10. Dinâmica de oferta e tokenomics

Por que as pessoas querem saber o preço de Infinex hoje?

As pessoas querem saber o preço do Infinex (INX) hoje por vários motivos principais: tomar decisões de negociação informadas, gerenciar portfólios, definir os melhores momentos para entrar ou sair do mercado, acompanhar o desempenho dos investimentos e manter-se atualizado sobre as tendências do mercado. Os dados de preços em tempo real ajudam os traders a aproveitar ao máximo a volatilidade.

Previsão de preço para Infinex

Previsão de preço de Infinex (INX) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de INX em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Infinex (INX) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Infinex pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Infinex pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de INX para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Infinex.

Como comprar e investir em Infinex em Brasil

Pronto para começar com Infinex? Comprar INX é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Infinex. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Infinex (INX).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Infinex será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Infinex(INX)

O que você pode fazer com Infinex

Possuir Infinex permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Infinex (INX) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Infinex (INX)

Infinex is a non-custodial wallet, powered by Turnkey. Turnkey is a key management solution built by the team that developed Coinbase Custody. Infinex uses passkeys for account access and control. The growing adoption of passkeys across the entire technology ecosystem ensures that a passkey-based self-custody platform optimises UX for most people. Infinex is composed of several interfaces. Together, they meet the user where they live and optimise the onchain experience. Infinex has been in development for the past 2 years, led by Kain Warwick, the founder of Synthetix.

Recurso Infinex

Para uma compreensão mais aprofundada de Infinex, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Infinex
Explorador de blocos

Categoria :

AI ApplicationsAnalyticsArtificial Intelligence (AI)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Infinex

Última atualização da página: 2026-08-13 05:27:23 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Infinex (INX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Infinex

INXUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em INX com alavancagem. Explore a negociação de futuros de INXUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Infinex (INX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Infinex.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
INX/USDT
R$0.04081416
R$0.04081416R$0.04081416
+0.07%
31.41M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.137535
R$0.137535R$0.137535

+32.50%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0929529
R$0.0929529R$0.0929529

+347.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.303209
R$1.303209R$1.303209

+3.33%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7068872
R$1.7068872R$1.7068872

+0.70%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0475923
R$0.0475923R$0.0475923

-5.26%

Principais altas

Principais altas do dia

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.449366
R$13.449366R$13.449366

+29.57%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.023355
R$0.023355R$0.023355

+25.00%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.32815733
R$1.32815733R$1.32815733

+16.79%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

R$0.1451643
R$0.1451643R$0.1451643

+14.16%

Audiera

Audiera

BEAT

R$6.0945651
R$6.0945651R$6.0945651

+12.11%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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