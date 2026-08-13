Qual é o preço atual de MemeFi?

MemeFi está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -29.67% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como MEMEFI se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -29.67% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se MEMEFI está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como MemeFi está se saindo em comparação com tokens da categoria Gaming (GameFi),NFT,Meme,Play To Earn,Sui Ecosystem,Telegram Apps,Tap to Earn,Sui Meme,Action Games?

No segmento Gaming (GameFi),NFT,Meme,Play To Earn,Sui Ecosystem,Telegram Apps,Tap to Earn,Sui Meme,Action Games, MEMEFI demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de MemeFi hoje?

A capitalização de mercado de R$2183777.20856178240000 coloca MEMEFI no ranking #3750, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente MEMEFI está sendo negociado?

MemeFi gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de MEMEFI?

Com 10000000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.