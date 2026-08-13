Preço de Soul Scanner hoje

O preço ao vivo de Soul Scanner (SOUL) hoje é $ 0.184152, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOUL para USD é de $ 0.184152 por SOUL.

Soul Scanner ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 184,152, com um fornecimento em circulação de 1.00M SOUL. Nas últimas 24 horas, SOUL foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.3, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.152258.

No desempenho de curto prazo, SOUL movimentou-se -- na última hora e +2.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.01.

Informações de mercado de Soul Scanner (SOUL)

Capitalização de mercado $ 184.15K$ 184.15K $ 184.15K Volume (24h) $ 3.01$ 3.01 $ 3.01 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 184.15K$ 184.15K $ 184.15K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Soul Scanner é $ 184.15K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.01. A oferta em circulação de SOUL é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 184.15K.