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O preço ao vivo de Audiera hoje é 1.07164 BRL. A capitalização de mercado de BEAT é de 172,016,079.95224 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BEAT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Audiera hoje é 1.07164 BRL. A capitalização de mercado de BEAT é de 172,016,079.95224 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BEAT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Audiera (BEAT)

Preço em tempo real de 1 BEAT para BRL

R$5.5403788
R$5.5403788R$5.5403788
+2.31%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Audiera (BEAT)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:07:00 (UTC+8)

Preço de Audiera hoje

O preço ao vivo de Audiera (BEAT) hoje é R$ 1.07164, com uma variação de 2.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEAT para BRL é de R$ 1.07164 por BEAT.

Audiera ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando R$ 172.02M, com um fornecimento em circulação de 160.52M BEAT. Nas últimas 24 horas, BEAT foi negociado entre R$ 0.91028 (mínimo) e R$ 1.4 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BEAT movimentou-se +0.90% na última hora e -55.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 4.65M.

Informações de mercado de Audiera (BEAT)

R$ 172.02M
R$ 172.02MR$ 172.02M

R$ 4.65M
R$ 4.65MR$ 4.65M

R$ 1.07B
R$ 1.07BR$ 1.07B

160.52M
160.52M 160.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.05%

BSC

A capitalização de mercado atual de Audiera é R$ 172.02M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 4.65M. A oferta em circulação de BEAT é 160.52M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.07B.

Histórico de preço de Audiera BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.91028
R$ 0.91028R$ 0.91028
Mínimo 24h
R$ 1.4
R$ 1.4R$ 1.4
Máximo 24h

R$ 0.91028
R$ 0.91028R$ 0.91028

R$ 1.4
R$ 1.4R$ 1.4

--
----

--
----

+0.90%

+2.31%

-55.85%

-55.85%

Histórico de preços de Audiera (BEAT) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Audiera para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.1250931+2.31%
30 diasR$ -1.61585-60.13%
60 diasR$ -6.1751-85.22%
90 diasR$ +0.46612+76.97%
Variação de preço de Audiera hoje

Hoje, BEAT registrou uma variação de R$ +0.1250931 (+2.31%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Audiera

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -1.61585 (-60.13%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Audiera

Expandindo a visualização para 60 dias, BEAT teve uma variação de R$ -6.1751 (-85.22%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Audiera

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.46612 (+76.97%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Audiera (BEAT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Audiera.

Análise para Audiera

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Audiera. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Audiera hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de BEAT: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O BEAT_USDT está operando no período de 4 horas na cotação de 1,06288. O preço encontra-se entre o ponto de pivô S1, em 1,0323, e o centro do canal, em 1,1756. Atualmente, a estrutura está posicionada na parte inferior do intervalo. No curto prazo, o conjunto das médias móveis apresenta um padrão de sinal de compra. Já as EMA de longo prazo permanecem neutras. O indicador MACD formou um cruzamento negativo, enquanto o RSI se encontra em uma zona neutra. Os indicadores de linha rápida e lenta mostram sinais de separação. A volatilidade mantém-se em tendência de convergência, e o equilíbrio entre os impulsos compradores e vendedores é relativamente equilibrado. A resistência mais próxima acima está localizada no nível central de 1,1756, que corresponde a aproximadamente 10,6% acima do preço atual. Já o suporte mais próximo abaixo encontra-se no ponto de pivô S1, em 1,0323, situado a cerca de 2,9% abaixo da cotação atual. Por fim, o suporte de referência mais distante está posicionado no nível S2, em 0,9126. A liquidez crítica concentra-se principalmente nas proximidades dos pontos de pivô.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Audiera?

Vários fatores-chave influenciam os preços dos tokens Audiera (BEAT):

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do mercado de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Adoção da plataforma e crescimento de usuários no ecossistema de áudio/música
4. Anúncios de parcerias e integrações
5. Utilidade do token e recompensas de staking
6. Dinâmica de oferta e tokenomics
7. Notícias regulatórias que afetam os tokens de música/áudio
8. Concorrência de outras criptomoedas voltadas para a música
9. Desenvolvimentos técnicos e atualizações da plataforma
10. Apego geral dos investidores ao risco em relação às altcoins

Por que as pessoas querem saber o preço de Audiera hoje?

As pessoas querem saber o preço da Audiera (BEAT) hoje por vários motivos principais: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, definir os melhores momentos para entrar ou sair do mercado, avaliar ganhos e perdas de investimento e manter-se atualizado sobre a volatilidade do mercado. Traders ativos precisam de dados de preços em tempo real.

Previsão de preço para Audiera

Previsão de preço de Audiera (BEAT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BEAT em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Audiera (BEAT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Audiera pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Audiera pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BEAT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Audiera.

Como comprar e investir em Audiera em Brasil

Pronto para começar com Audiera? Comprar BEAT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Audiera. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Audiera (BEAT).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Audiera será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Audiera(BEAT)

O que você pode fazer com Audiera

Possuir Audiera permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Audiera (BEAT) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Audiera (BEAT)

Audiera ($BEAT) pioneers the agent-native participation economy: humans & autonomous AI agents as equal participants. Agents hold wallets, earn/spend on-chain, create music, battle in rhythms — no longer just tools. Powered by $BEAT on BNB Chain for incentives & shared prosperity.

Recurso Audiera

Para uma compreensão mais aprofundada de Audiera, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Audiera
Explorador de blocos

Categoria :

AI ApplicationsArcade GamesArtificial Intelligence (AI)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Audiera

Última atualização da página: 2026-08-13 03:07:00 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Audiera (BEAT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Audiera

BEATUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em BEAT com alavancagem. Explore a negociação de futuros de BEATUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Audiera (BEAT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Audiera.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BEAT/USDT
R$5.5403788
R$5.5403788R$5.5403788
+2.84%
4.14M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.2183291
R$0.2183291R$0.2183291

+111.15%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.092543
R$0.092543R$0.092543

+347.50%

up

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R$1.349887
R$1.349887R$1.349887

+7.44%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6971042
R$1.6971042R$1.6971042

+0.51%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0504592
R$0.0504592R$0.0504592

+0.82%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001878778
R$0.001878778R$0.001878778

+45.36%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.024299
R$0.024299R$0.024299

+30.55%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00644182
R$0.00644182R$0.00644182

+24.60%

Myros

Myros

MY

R$0.06204
R$0.06204R$0.06204

+18.81%

Bitway

Bitway

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R$1.31640091
R$1.31640091R$1.31640091

+16.20%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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