Cotação Audiera (BEAT)
O preço ao vivo de Audiera (BEAT) hoje é R$ 1.07164, com uma variação de 2.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEAT para BRL é de R$ 1.07164 por BEAT.
Audiera ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando R$ 172.02M, com um fornecimento em circulação de 160.52M BEAT. Nas últimas 24 horas, BEAT foi negociado entre R$ 0.91028 (mínimo) e R$ 1.4 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, BEAT movimentou-se +0.90% na última hora e -55.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 4.65M.
16.05%
BSC
A capitalização de mercado atual de Audiera é R$ 172.02M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 4.65M. A oferta em circulação de BEAT é 160.52M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.07B.
+0.90%
+2.31%
-55.85%
-55.85%
Acompanhe as variações de preço de Audiera para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.1250931
|+2.31%
|30 dias
|R$ -1.61585
|-60.13%
|60 dias
|R$ -6.1751
|-85.22%
|90 dias
|R$ +0.46612
|+76.97%
Hoje, BEAT registrou uma variação de R$ +0.1250931 (+2.31%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -1.61585 (-60.13%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, BEAT teve uma variação de R$ -6.1751 (-85.22%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.46612 (+76.97%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Audiera. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de BEAT: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O BEAT_USDT está operando no período de 4 horas na cotação de 1,06288. O preço encontra-se entre o ponto de pivô S1, em 1,0323, e o centro do canal, em 1,1756. Atualmente, a estrutura está posicionada na parte inferior do intervalo. No curto prazo, o conjunto das médias móveis apresenta um padrão de sinal de compra. Já as EMA de longo prazo permanecem neutras. O indicador MACD formou um cruzamento negativo, enquanto o RSI se encontra em uma zona neutra. Os indicadores de linha rápida e lenta mostram sinais de separação. A volatilidade mantém-se em tendência de convergência, e o equilíbrio entre os impulsos compradores e vendedores é relativamente equilibrado. A resistência mais próxima acima está localizada no nível central de 1,1756, que corresponde a aproximadamente 10,6% acima do preço atual. Já o suporte mais próximo abaixo encontra-se no ponto de pivô S1, em 1,0323, situado a cerca de 2,9% abaixo da cotação atual. Por fim, o suporte de referência mais distante está posicionado no nível S2, em 0,9126. A liquidez crítica concentra-se principalmente nas proximidades dos pontos de pivô.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Audiera pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Audiera? Comprar BEAT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Audiera. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Audiera (BEAT).
Possuir Audiera permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Audiera ($BEAT) pioneers the agent-native participation economy: humans & autonomous AI agents as equal participants. Agents hold wallets, earn/spend on-chain, create music, battle in rhythms — no longer just tools. Powered by $BEAT on BNB Chain for incentives & shared prosperity.
Para uma compreensão mais aprofundada de Audiera, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Audiera.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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