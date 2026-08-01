Preço de Audiera hoje

O preço ao vivo de Audiera (BEAT) hoje é R$ 1.07164, com uma variação de 2.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEAT para BRL é de R$ 1.07164 por BEAT.

Audiera ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando R$ 172.02M, com um fornecimento em circulação de 160.52M BEAT. Nas últimas 24 horas, BEAT foi negociado entre R$ 0.91028 (mínimo) e R$ 1.4 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BEAT movimentou-se +0.90% na última hora e -55.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 4.65M.

Informações de mercado de Audiera (BEAT)

Capitalização de mercado R$ 172.02MR$ 172.02M R$ 172.02M Volume (24h) R$ 4.65MR$ 4.65M R$ 4.65M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.07BR$ 1.07B R$ 1.07B Fornecimento Circulante 160.52M 160.52M 160.52M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 16.05% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Audiera é R$ 172.02M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 4.65M. A oferta em circulação de BEAT é 160.52M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.07B.