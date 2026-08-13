Preço de GOATS hoje

O preço ao vivo de GOATS (GOATS) hoje é $ 0, com uma variação de 2.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOATS para USD é de $ 0 por GOATS.

GOATS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,346,757, com um fornecimento em circulação de 18.87B GOATS. Nas últimas 24 horas, GOATS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00246019, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GOATS movimentou-se -- na última hora e -17.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GOATS (GOATS)

Capitalização de mercado $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Fornecimento Circulante 18.87B 18.87B 18.87B Fornecimento total 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21

A capitalização de mercado atual de GOATS é $ 1.35M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOATS é 18.87B, com um fornecimento total de 19484573265.21. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.35M.