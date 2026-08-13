Qual é o preço atual de Bad Idea AI?

Bad Idea AI está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 6.08% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como BAD se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 6.08% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se BAD está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Bad Idea AI está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Ethereum Ecosystem,Telegram Apps,Discord Bots,Shibarium Ecosystem?

No segmento Meme,Ethereum Ecosystem,Telegram Apps,Discord Bots,Shibarium Ecosystem, BAD demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Bad Idea AI hoje?

A capitalização de mercado de R$2447039.13206249223000 coloca BAD no ranking #3626, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente BAD está sendo negociado?

Bad Idea AI gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de BAD?

Com 684787041116304.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.