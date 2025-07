CATI

Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

Nome da criptoCATI

ClassificaçãoNo.702

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)10.59%

Fornecimento circulante325,790,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.3257%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.29322,2024-09-20

Menor preço0.06848760725608903,2025-06-21

Blockchain públicaTONCOIN

Setor

Midias sociais

