O ecossistema Pump.fun abrange memecoins altamente especulativas geradas e negociadas por meio da popular plataforma de lançamento Pump.fun. Este setor representa o mercado de microcap de ritmo acelerado impulsionado principalmente pela cultura viral da internet e pelo sentimento imediato do varejo. Ele serve como um indicador de liquidez extrema on-chain e das mais recentes tendências especulativas na comunidade cripto.
A inclusão de ativos digitais no setor Pump.fun Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.