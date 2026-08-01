Cotação Canton Network (CC)
O preço ao vivo de Canton Network (CC) hoje é R$ 0.09883, com uma variação de 0.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CC para BRL é de R$ 0.09883 por CC.
Canton Network ocupa atualmente a posição #16 em capitalização de mercado, totalizando R$ 3.83B, com um fornecimento em circulação de 38.80B CC. Nas últimas 24 horas, CC foi negociado entre R$ 0.09758 (mínimo) e R$ 0.10118 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.006345020797821082, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.3053703634929929338.
No desempenho de curto prazo, CC movimentou-se -0.15% na última hora e -5.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 225.03K.
No.16
0.28%
CANTON
A capitalização de mercado atual de Canton Network é R$ 3.83B, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 225.03K. A oferta em circulação de CC é 38.80B, com um fornecimento total de 38801383741.72138934. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.83B.
-0.15%
-0.27%
-5.37%
-5.37%
Acompanhe as variações de preço de Canton Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.001386
|-0.27%
|30 dias
|R$ -0.03451
|-25.89%
|60 dias
|R$ -0.06358
|-39.15%
|90 dias
|R$ -0.06327
|-39.04%
Hoje, CC registrou uma variação de R$ -0.001386 (-0.27%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.03451 (-25.89%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, CC teve uma variação de R$ -0.06358 (-39.15%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.06327 (-39.04%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Canton Network. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de CC é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|Preço < S2
|Abaixo de S2
|Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
CC_USDT está operando no período de 4 horas em 0,09804, posicionado em uma faixa estreita abaixo do ponto-chave S2, situado em 0,09808. O preço encontra-se dentro da banda inferior formada pelo centro de 0,09992 e o suporte S2, enquanto a média móvel curta MA5-6 e a EMA5-6 apresentam um alinhamento que sinaliza compras. O sistema de indicadores aponta para uma direção consistente no curto prazo: o preço oscila próximo ao suporte crucial sem conseguir romper efetivamente a resistência S2. O MACD formou um cruzamento de alta, com o indicador de força movendo-se de negativo para positivo e a diferença entre as linhas rápida e lenta ampliando-se. O RSI permanece na zona neutra, sem atingir valores extremos de sobrecompra ou sobrevenda, enquanto os indicadores KDJ e StochRSI mostram sinais de divergência ascendente simultânea. As Bandas de Bollinger mantêm-se abertas, porém em processo de estreitamento, refletindo baixa volatilidade e compressão dos preços. Ambos os lados — compradores e vendedores — demonstram disposição equilibrada para negociar, sem evidências claras de volumes significativos em uma única direção. Em termos de níveis de referência próximos, o suporte imediato está no nível S1, em 0,09877, distante apenas 0,00073 do preço atual. Já o centro de 0,09992 representa uma forte resistência mais distante, a 0,00188 do preço atual. Por fim, o nível S2, em 0,09808, serve como um importante teste imediato, estando a apenas 0,00004 do valor atual. O nível R1, em 0,10060, pode ser considerado como um objetivo secundário; neste caso, será necessário observar a intensidade do volume negociado para avaliar sua validade.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Canton Network pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Canton Network? Comprar CC é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Canton Network. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Canton Network (CC).
Possuir Canton Network permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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The Canton Network is the only public, permissionless blockchain purpose-built for institutional finance– uniquely combining privacy, compliance, and scalability. Governed by the Canton Foundation with participation from leading global financial institutions, Canton enables real-time, secure synchronization and settlement across multiple asset classes on a shared, interoperable infrastructure. The network is powered by its native token, Canton Coin, and supports decentralized governance and collaborative application development. It’s the proven link between the promise of blockchain and the power of global finance, making finance flow the way it should.
Para uma compreensão mais aprofundada de Canton Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Canton Network.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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