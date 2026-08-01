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O preço ao vivo de Canton Network hoje é 0.09883 BRL. A capitalização de mercado de CC é de 3,834,740,755.1943249084722 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Canton Network hoje é 0.09883 BRL. A capitalização de mercado de CC é de 3,834,740,755.1943249084722 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Canton Network (CC)

Preço em tempo real de 1 CC para BRL

R$0.5119394
R$0.5119394R$0.5119394
-0.27%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Canton Network (CC)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:31:44 (UTC+8)

Preço de Canton Network hoje

O preço ao vivo de Canton Network (CC) hoje é R$ 0.09883, com uma variação de 0.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CC para BRL é de R$ 0.09883 por CC.

Canton Network ocupa atualmente a posição #16 em capitalização de mercado, totalizando R$ 3.83B, com um fornecimento em circulação de 38.80B CC. Nas últimas 24 horas, CC foi negociado entre R$ 0.09758 (mínimo) e R$ 0.10118 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.006345020797821082, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.3053703634929929338.

No desempenho de curto prazo, CC movimentou-se -0.15% na última hora e -5.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 225.03K.

Informações de mercado de Canton Network (CC)

No.16

R$ 3.83B
R$ 3.83BR$ 3.83B

R$ 225.03K
R$ 225.03KR$ 225.03K

R$ 3.83B
R$ 3.83BR$ 3.83B

38.80B
38.80B 38.80B

--
----

38,801,383,741.72138934
38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934

0.28%

CANTON

A capitalização de mercado atual de Canton Network é R$ 3.83B, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 225.03K. A oferta em circulação de CC é 38.80B, com um fornecimento total de 38801383741.72138934. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.83B.

Histórico de preço de Canton Network BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.09758
R$ 0.09758R$ 0.09758
Mínimo 24h
R$ 0.10118
R$ 0.10118R$ 0.10118
Máximo 24h

R$ 0.09758
R$ 0.09758R$ 0.09758

R$ 0.10118
R$ 0.10118R$ 0.10118

R$ 1.006345020797821082
R$ 1.006345020797821082R$ 1.006345020797821082

R$ 0.3053703634929929338
R$ 0.3053703634929929338R$ 0.3053703634929929338

-0.15%

-0.27%

-5.37%

-5.37%

Histórico de preços de Canton Network (CC) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Canton Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.001386-0.27%
30 diasR$ -0.03451-25.89%
60 diasR$ -0.06358-39.15%
90 diasR$ -0.06327-39.04%
Variação de preço de Canton Network hoje

Hoje, CC registrou uma variação de R$ -0.001386 (-0.27%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Canton Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.03451 (-25.89%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Canton Network

Expandindo a visualização para 60 dias, CC teve uma variação de R$ -0.06358 (-39.15%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Canton Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.06327 (-39.04%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Canton Network (CC)!

Confira agora a página de histórico de preço do Canton Network.

Análise para Canton Network

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Canton Network. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Canton Network hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de CC é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôPreço < S2Abaixo de S2Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

CC_USDT está operando no período de 4 horas em 0,09804, posicionado em uma faixa estreita abaixo do ponto-chave S2, situado em 0,09808. O preço encontra-se dentro da banda inferior formada pelo centro de 0,09992 e o suporte S2, enquanto a média móvel curta MA5-6 e a EMA5-6 apresentam um alinhamento que sinaliza compras. O sistema de indicadores aponta para uma direção consistente no curto prazo: o preço oscila próximo ao suporte crucial sem conseguir romper efetivamente a resistência S2. O MACD formou um cruzamento de alta, com o indicador de força movendo-se de negativo para positivo e a diferença entre as linhas rápida e lenta ampliando-se. O RSI permanece na zona neutra, sem atingir valores extremos de sobrecompra ou sobrevenda, enquanto os indicadores KDJ e StochRSI mostram sinais de divergência ascendente simultânea. As Bandas de Bollinger mantêm-se abertas, porém em processo de estreitamento, refletindo baixa volatilidade e compressão dos preços. Ambos os lados — compradores e vendedores — demonstram disposição equilibrada para negociar, sem evidências claras de volumes significativos em uma única direção. Em termos de níveis de referência próximos, o suporte imediato está no nível S1, em 0,09877, distante apenas 0,00073 do preço atual. Já o centro de 0,09992 representa uma forte resistência mais distante, a 0,00188 do preço atual. Por fim, o nível S2, em 0,09808, serve como um importante teste imediato, estando a apenas 0,00004 do valor atual. O nível R1, em 0,10060, pode ser considerado como um objetivo secundário; neste caso, será necessário observar a intensidade do volume negociado para avaliar sua validade.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Canton Network?

Os preços da Canton Network (CC) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Dinâmica de oferta e demanda do mercado
2. Sentimento e tendências gerais do mercado de criptomoedas
3. Progresso e atualizações no desenvolvimento tecnológico
4. Anúncios de parcerias e crescimento do ecossistema
5. Volume de negociação e níveis de liquidez
6. Notícias regulatórias que afetam projetos DeFi e blockchain
7. Concorrência de redes semelhantes focadas em privacidade
8. Condições econômicas gerais e apetite por risco dos investidores

Esses fatores interagem para determinar a avaliação de mercado e as movimentações de preço da CC.

Por que as pessoas querem saber o preço de Canton Network hoje?

As pessoas querem saber o preço da Canton Network (CC) hoje por vários motivos principais:

1. Decisões de investimento – Os traders precisam dos preços atuais para comprar, vender ou manter posições de forma eficaz.

2. Rastreamento de portfólio – Os investidores monitoram o valor em tempo real e o desempenho de suas participações.

3. Análise de mercado – Os dados de preço ajudam a identificar tendências, padrões de volatilidade e oportunidades de negociação.

4. Gestão de riscos – Os preços atuais permitem um dimensionamento adequado das posições e um planejamento eficaz de stop-loss.

5. FOMO/timing – O medo de perder entradas ou saídas lucrativas impulsiona o monitoramento constante dos preços.

Previsão de preço para Canton Network

Previsão de preço de Canton Network (CC) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CC em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Canton Network (CC) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Canton Network pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Canton Network pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CC para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Canton Network.

Como comprar e investir em Canton Network em Brasil

Pronto para começar com Canton Network? Comprar CC é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Canton Network. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Canton Network (CC).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Canton Network será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Canton Network(CC)

O que você pode fazer com Canton Network

Possuir Canton Network permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Canton Network (CC) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Canton Network (CC)

The Canton Network is the only public, permissionless blockchain purpose-built for institutional finance– uniquely combining privacy, compliance, and scalability. Governed by the Canton Foundation with participation from leading global financial institutions, Canton enables real-time, secure synchronization and settlement across multiple asset classes on a shared, interoperable infrastructure. The network is powered by its native token, Canton Coin, and supports decentralized governance and collaborative application development. It’s the proven link between the promise of blockchain and the power of global finance, making finance flow the way it should.

Recurso Canton Network

Para uma compreensão mais aprofundada de Canton Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Canton Network
Explorador de blocos

Categoria :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Canton Network

Última atualização da página: 2026-08-13 03:31:44 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Canton Network (CC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Canton Network

CCUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em CC com alavancagem. Explore a negociação de futuros de CCUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Canton Network (CC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Canton Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CC/USDT
R$0.5116286
R$0.5116286R$0.5116286
-0.52%
2.27M (USDT)
CC/USDC
R$0.5106444
R$0.5106444R$0.5106444
-0.55%
538.19K (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.185703
R$0.185703R$0.185703

+79.25%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.092722
R$0.092722R$0.092722

+347.50%

up

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R$1.302252
R$1.302252R$1.302252

+3.45%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6724148
R$1.6724148R$1.6724148

-1.13%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0465164
R$0.0465164R$0.0465164

-7.23%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001954932
R$0.001954932R$0.001954932

+50.96%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.023828
R$0.023828R$0.023828

+27.77%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00662522
R$0.00662522R$0.00662522

+27.90%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.888098
R$13.888098R$13.888098

+34.05%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27903524
R$1.27903524R$1.27903524

+12.69%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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