Preço de Canton Network hoje

O preço ao vivo de Canton Network (CC) hoje é R$ 0.09883, com uma variação de 0.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CC para BRL é de R$ 0.09883 por CC.

Canton Network ocupa atualmente a posição #16 em capitalização de mercado, totalizando R$ 3.83B, com um fornecimento em circulação de 38.80B CC. Nas últimas 24 horas, CC foi negociado entre R$ 0.09758 (mínimo) e R$ 0.10118 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.006345020797821082, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.3053703634929929338.

No desempenho de curto prazo, CC movimentou-se -0.15% na última hora e -5.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 225.03K.

Informações de mercado de Canton Network (CC)

Classificação No.16 Capitalização de mercado R$ 3.83BR$ 3.83B R$ 3.83B Volume (24h) R$ 225.03KR$ 225.03K R$ 225.03K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.83BR$ 3.83B R$ 3.83B Fornecimento Circulante 38.80B 38.80B 38.80B Fornecimento máximo ---- -- Fornecimento total 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 Market share 0.28% Blockchain pública CANTON

A capitalização de mercado atual de Canton Network é R$ 3.83B, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 225.03K. A oferta em circulação de CC é 38.80B, com um fornecimento total de 38801383741.72138934. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.83B.