O preço ao vivo de WLFI hoje é 0.1202 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de WLFI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de WLFI facilmente na MEXC agora.

Cotação WLFI (WLFI)

Preço em tempo real de 1 WLFI para USD

-8.02%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de WLFI (WLFI)
Última atualização da página: 2025-10-12 14:07:22 (UTC+8)

Informações de preço de WLFI (WLFI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-0.09%

-8.02%

-40.82%

-40.82%

O preço em tempo real de WLFI (WLFI) é $ 0.1202. Nas últimas 24 horas, WLFI foi negociado entre a mínima de $ 0.1161 e a máxima de $ 0.137, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WLFI é $ 0.4600440080440167, enquanto o mais baixo é $ 0.09151658544301643.

Em termos de desempenho de curto prazo, WLFI variou -0.09% na última hora, -8.02% nas últimas 24 horas e -40.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WLFI (WLFI)

No.34

24.56%

0.07%

ETH

A capitalização de mercado atual de WLFI é $ 2.95B, com um volume de negociação de 24 horas de $ 16.25M. A oferta em circulação de WLFI é 24.56B, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.02B.

Histórico de preços de WLFI (WLFI) em USD

Acompanhe as variações de preço de WLFI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.010489-8.02%
30 dias$ -0.0802-40.02%
60 dias$ +0.0702+140.40%
90 dias$ +0.0702+140.40%
Variação de preço de WLFI hoje

Hoje, WLFI registrou uma variação de $ -0.010489 (-8.02%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de WLFI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0802 (-40.02%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de WLFI

Expandindo a visualização para 60 dias, WLFI teve uma variação de $ +0.0702 (+140.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de WLFI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0702 (+140.40%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de WLFI (WLFI)!

Confira agora a página de histórico de preço do WLFI.

O que é WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de WLFI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre WLFI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de WLFI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do WLFI (em USD)

Quanto valerá WLFI (WLFI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em WLFI (WLFI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para WLFI.

Confira a previsão de preço de WLFI agora!

Tokenomics de WLFI (WLFI)

Compreender a tokenomics de WLFI (WLFI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WLFI agora!

Como comprar WLFI (WLFI)

Quer saber como comprar WLFI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar WLFI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar.

WLFI para moedas locais

Recurso WLFI

Para uma compreensão mais aprofundada de WLFI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do WLFI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre WLFI

Quanto vale hoje o WLFI (WLFI)?
O preço ao vivo de WLFI em USD é 0.1202 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de WLFI para USD?
O preço atual de WLFI para USD é $ 0.1202. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de WLFI?
A capitalização de mercado de WLFI é $ 2.95B USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de WLFI?
O fornecimento circulante de WLFI é de 24.56B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WLFI?
WLFI atingiu um preço máximo histórico de 0.4600440080440167 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WLFI?
WLFI atingiu um preço minímo histórico de 0.09151658544301643 USD.
Qual é o volume de negociação de WLFI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WLFI é $ 16.25M USD.
WLFI vai subir ainda este ano?
WLFI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WLFI para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o WLFI (WLFI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

