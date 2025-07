O que é B (B)

The BSC Mascot of Building,B stands for — Build, BNB, Binance.

B está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em B de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de B para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre B em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de B tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do B

As previsões de preços de criptomoedas envolvem a previsão ou especulação sobre os valores futuros das criptomoedas. Essas previsões têm como objetivo antecipar o valor potencial futuro de criptomoedas específicas, como B, Bitcoin ou Ethereum. Qual será o preço futuro de B? Quanto valerá em 2026, 2027, 2028, e até 2050? Para informações detalhadas de previsão, por favor, confira nossa página de previsão de preços de B.

Histórico de preços de B

Acompanhar a trajetória de preço de B fornece insights valiosos sobre seu desempenho passado e ajuda os investidores a entender os fatores que influenciam seu valor ao longo do tempo. Compreender esses padrões históricos pode oferecer um contexto valioso para avaliar a potencial trajetória futura de B. Para informações detalhadas sobre o histórico de preços, por favor, confira nossa página de histórico de preços de B.

Tokenomics de B (B)

Compreender a tokenomics de B (B) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token B agora!

Como comprar B (B)

Quer saber como comprar B? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar B facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

B para moedas locais

1 B para VND ₫ 9,464.18975 1 B para AUD A$ 0.546668 1 B para GBP £ 0.2625445 1 B para EUR € 0.3057025 1 B para USD $ 0.35965 1 B para MYR RM 1.524916 1 B para TRY ₺ 14.3967895 1 B para JPY ¥ 52.5089 1 B para RUB ₽ 28.1426125 1 B para INR ₹ 30.822005 1 B para IDR Rp 5,800.8056395 1 B para KRW ₩ 494.7021715 1 B para PHP ₱ 20.3238215 1 B para EGP £E. 17.8638155 1 B para BRL R$ 1.956496 1 B para CAD C$ 0.489124 1 B para BDT ৳ 43.848528 1 B para NGN ₦ 550.7644135 1 B para UAH ₴ 15.0297735 1 B para VES Bs 40.2808 1 B para CLP $ 338.43065 1 B para PKR Rs 102.3168285 1 B para KZT ₸ 187.025193 1 B para THB ฿ 11.738976 1 B para TWD NT$ 10.480201 1 B para AED د.إ 1.3199155 1 B para CHF Fr 0.2841235 1 B para HKD HK$ 2.819656 1 B para MAD .د.م 3.23685 1 B para MXN $ 6.682297 1 B para PLN zł 1.2983365 1 B para RON лв 1.5572845 1 B para SEK kr 3.423868 1 B para BGN лв 0.597019 1 B para HUF Ft 122.705387 1 B para CZK Kč 7.559843 1 B para KWD د.ك 0.10969325 1 B para ILS ₪ 1.201231

Recurso B

Para uma compreensão mais aprofundada de B, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre B Qual é o preço de B (B) hoje? O preço em tempo real de B (B) é 0.35965 USD . Qual é a capitalização de mercado de B (B)? A capitalização de mercado atual de B é de $ 359.65M USD . Ela é calculada multiplicando a oferta atual de B pelo seu preço de mercado em tempo real de 0.35965 USD . Qual é o fornecimento circulante de B (B)? O fornecimento circulante atual de B (B) é de 1.00B USD . Qual foi o preço mais alto de B (B)? À data de 2025-07-09 , o preço mais alto de B (B) foi 0.49 USD . Qual é o volume de negociação de B (B) nas últimas 24 horas? O volume de negociação de B (B) nas últimas 24 horas é de $ 264.68K USD . Você pode descobrir mais tokens negociáveis na MEXC e verificar seus volumes de negociação nas últimas 24 horas.

