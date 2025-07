DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

Nome da criptoDASH

ClassificaçãoNo.170

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)269.52%

Fornecimento circulante12,338,286.77927132

Fornecimento máximo18,900,000

Fornecimento total12,338,286.77927132

Taxa circulante0.6528%

Data de emissão2014-01-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.2138 USDT

Máximo histórico1642.219970703125,2017-12-20

Menor preço0.21389900147914886,2014-02-14

Blockchain públicaDASH

ApresentaçãoDash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.