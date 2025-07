AURORA

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

Nome da criptoAURORA

ClassificaçãoNo.552

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.18%

Fornecimento circulante620,845,602

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total999,861,318

Taxa circulante0.6208%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico35.429399334216264,2022-01-16

Menor preço0.04756432776797119,2023-10-19

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoAurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

Setor

Midias sociais

