Cotação Backpack (BP)
O preço ao vivo de Backpack (BP) hoje é R$ 0,3771, com uma variação de 1,82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BP para BRL é de R$ 0,3771 por BP.
Backpack ocupa atualmente a posição #250 em capitalização de mercado, totalizando R$ 94.27M, com um fornecimento em circulação de 250.00M BP. Nas últimas 24 horas, BP foi negociado entre R$ 0,3739 (mínimo) e R$ 0,3866 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2,549119223758985472, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,612164071587686618.
No desempenho de curto prazo, BP movimentou-se -0,61% na última hora e -5,94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 76.16K.
No.250
24,99%
SOL
A capitalização de mercado atual de Backpack é R$ 94.27M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 76.16K. A oferta em circulação de BP é 250.00M, com um fornecimento total de 999999846.98151595. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 377,10M.
-0,61%
-1,82%
-5,94%
-5,94%
Acompanhe as variações de preço de Backpack para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0,03622
|-1,82%
|30 dias
|R$ -0,1538
|-28,97%
|60 dias
|R$ +0,0302
|+8,70%
|90 dias
|R$ +0,2273
|+151,73%
Hoje, BP registrou uma variação de R$ -0,03622 (-1,82%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0,1538 (-28,97%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, BP teve uma variação de R$ +0,0302 (+8,70%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0,2273 (+151,73%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Backpack. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de BP: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|Ponto de pivô
|Preço > R2
|Acima de R2
|Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O BP_USDT está operando no período de 4 horas na faixa de preço de 0,3828. O valor encontra-se acima da região central em 0,3659. Segundo o sistema de suportes e resistências, o preço atual rompeu a resistência R2, localizada em 0,3723. A estrutura de curto prazo apresenta características de oscilação em patamar elevado, com intensa disputa entre compradores e vendedores nessa faixa. Há divergência nas indicações dos principais indicadores: enquanto o conjunto de médias móveis (MA) e EMA sinalizam compra, o MACD formou um padrão de cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta apontando direções opostas. O RSI permanece em zona neutra, e os valores do KDJ e do StochRSI não revelam condições extremas. As bandas de Bollinger mantêm abertura estável, sem evidências claras de expansão ou contração significativa na volatilidade. A distribuição do momentum mostra-se dispersa, sem força predominante em uma única direção. A referência imediata para a próxima alta é a resistência R2, posicionada em 0,3723, cerca de 2,7% acima do preço atual. Já o primeiro suporte abaixo situa-se na região central, em 0,3659, aproximadamente 4,4% abaixo do valor atual. Em nível mais distante, o suporte S1 aparece em 0,3618, correspondendo a cerca de 5,5% abaixo do preço atual. Um suporte ainda mais profundo pode ser encontrado no ponto S2, em 0,3595, situado a aproximadamente 6,1% abaixo do valor atual. Por outro lado, não há resistências próximas visíveis no lado superior; caso o preço recue, testará a validade da região central. Atualmente, o mercado encontra-se em uma fase crucial de disputa por posições-chave dentro desse importante pivô.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Backpack pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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