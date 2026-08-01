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O preço ao vivo de Backpack hoje é 0,3771 BRL. A capitalização de mercado de BP é de 94.274.942,296729664745 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BP para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Backpack hoje é 0,3771 BRL. A capitalização de mercado de BP é de 94.274.942,296729664745 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BP para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Backpack (BP)

Preço em tempo real de 1 BP para BRL

R$1,953896
R$1,953896R$1,953896
-1.82%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Backpack (BP)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:17:29 (UTC+8)

Preço de Backpack hoje

O preço ao vivo de Backpack (BP) hoje é R$ 0,3771, com uma variação de 1,82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BP para BRL é de R$ 0,3771 por BP.

Backpack ocupa atualmente a posição #250 em capitalização de mercado, totalizando R$ 94.27M, com um fornecimento em circulação de 250.00M BP. Nas últimas 24 horas, BP foi negociado entre R$ 0,3739 (mínimo) e R$ 0,3866 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2,549119223758985472, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,612164071587686618.

No desempenho de curto prazo, BP movimentou-se -0,61% na última hora e -5,94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 76.16K.

Informações de mercado de Backpack (BP)

No.250

R$ 94.27M
R$ 94.27MR$ 94.27M

R$ 76.16K
R$ 76.16KR$ 76.16K

R$ 377,10M
R$ 377,10MR$ 377,10M

250.00M
250.00M 250.00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

999.999.846,98151595
999.999.846,98151595 999.999.846,98151595

24,99%

SOL

A capitalização de mercado atual de Backpack é R$ 94.27M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 76.16K. A oferta em circulação de BP é 250.00M, com um fornecimento total de 999999846.98151595. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 377,10M.

Histórico de preço de Backpack BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0,3739
R$ 0,3739R$ 0,3739
Mínimo 24h
R$ 0,3866
R$ 0,3866R$ 0,3866
Máximo 24h

R$ 0,3739
R$ 0,3739R$ 0,3739

R$ 0,3866
R$ 0,3866R$ 0,3866

R$ 2,549119223758985472
R$ 2,549119223758985472R$ 2,549119223758985472

R$ 0,612164071587686618
R$ 0,612164071587686618R$ 0,612164071587686618

-0,61%

-1,82%

-5,94%

-5,94%

Histórico de preços de Backpack (BP) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Backpack para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0,03622-1,82%
30 diasR$ -0,1538-28,97%
60 diasR$ +0,0302+8,70%
90 diasR$ +0,2273+151,73%
Variação de preço de Backpack hoje

Hoje, BP registrou uma variação de R$ -0,03622 (-1,82%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Backpack

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0,1538 (-28,97%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Backpack

Expandindo a visualização para 60 dias, BP teve uma variação de R$ +0,0302 (+8,70%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Backpack

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0,2273 (+151,73%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Backpack (BP)!

Confira agora a página de histórico de preço do Backpack.

Análise para Backpack

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Backpack. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Backpack hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de BP: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O BP_USDT está operando no período de 4 horas na faixa de preço de 0,3828. O valor encontra-se acima da região central em 0,3659. Segundo o sistema de suportes e resistências, o preço atual rompeu a resistência R2, localizada em 0,3723. A estrutura de curto prazo apresenta características de oscilação em patamar elevado, com intensa disputa entre compradores e vendedores nessa faixa. Há divergência nas indicações dos principais indicadores: enquanto o conjunto de médias móveis (MA) e EMA sinalizam compra, o MACD formou um padrão de cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta apontando direções opostas. O RSI permanece em zona neutra, e os valores do KDJ e do StochRSI não revelam condições extremas. As bandas de Bollinger mantêm abertura estável, sem evidências claras de expansão ou contração significativa na volatilidade. A distribuição do momentum mostra-se dispersa, sem força predominante em uma única direção. A referência imediata para a próxima alta é a resistência R2, posicionada em 0,3723, cerca de 2,7% acima do preço atual. Já o primeiro suporte abaixo situa-se na região central, em 0,3659, aproximadamente 4,4% abaixo do valor atual. Em nível mais distante, o suporte S1 aparece em 0,3618, correspondendo a cerca de 5,5% abaixo do preço atual. Um suporte ainda mais profundo pode ser encontrado no ponto S2, em 0,3595, situado a aproximadamente 6,1% abaixo do valor atual. Por outro lado, não há resistências próximas visíveis no lado superior; caso o preço recue, testará a validade da região central. Atualmente, o mercado encontra-se em uma fase crucial de disputa por posições-chave dentro desse importante pivô.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Backpack

Previsão de preço de Backpack (BP) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BP em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0,00%.
Previsão de preço de Backpack (BP) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Backpack pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Backpack pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BP para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Backpack.

Como comprar e investir em Backpack em Brasil

Pronto para começar com Backpack? Comprar BP é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Backpack. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Backpack (BP).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Backpack será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Backpack(BP)

O que você pode fazer com Backpack

Possuir Backpack permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Backpack (BP) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Backpack (BP)

Backpack Exchange is a fully regulated global cryptocurrency exchange building an innovative, easy-to-use and compliant trading platform.

Recurso Backpack

Para uma compreensão mais aprofundada de Backpack, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Backpack
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemCentralized Exchange (CEX) TokenDog-Themed

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Backpack

Última atualização da página: 2026-08-13 03:17:29 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Backpack (BP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Backpack

BPUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em BP com alavancagem. Explore a negociação de futuros de BPUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Backpack (BP) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Backpack.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BP/USDC
R$1,950788
R$1,950788R$1,950788
-2,02%
144.15K (USDT)
BP/USDT
R$1,953896
R$1,953896R$1,953896
-1,79%
201.12K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Bitcoin

Bitcoin

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Tether Gold

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Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0,1947162
R$0,1947162R$0,1947162

+87,95%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0,0980574
R$0,0980574R$0,0980574

+373,25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1,326598
R$1,326598R$1,326598

+5,39%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1,6844324
R$1,6844324R$1,6844324

-0,42%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0,0461538
R$0,0461538R$0,0461538

-7,95%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0,001941982
R$0,001941982R$0,001941982

+49,96%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0,0228438
R$0,0228438R$0,0228438

+22,50%

Myros

Myros

MY

R$0,063714
R$0,063714R$0,063714

+21,78%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0,00625744
R$0,00625744R$0,00625744

+20,80%

Bitway

Bitway

BTW

R$1,31169514
R$1,31169514R$1,31169514

+15,56%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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