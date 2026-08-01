Preço de Backpack hoje

O preço ao vivo de Backpack (BP) hoje é R$ 0,3771, com uma variação de 1,82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BP para BRL é de R$ 0,3771 por BP.

Backpack ocupa atualmente a posição #250 em capitalização de mercado, totalizando R$ 94.27M, com um fornecimento em circulação de 250.00M BP. Nas últimas 24 horas, BP foi negociado entre R$ 0,3739 (mínimo) e R$ 0,3866 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2,549119223758985472, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,612164071587686618.

No desempenho de curto prazo, BP movimentou-se -0,61% na última hora e -5,94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 76.16K.

Informações de mercado de Backpack (BP)

Classificação No.250 Capitalização de mercado R$ 94.27MR$ 94.27M R$ 94.27M Volume (24h) R$ 76.16KR$ 76.16K R$ 76.16K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 377,10MR$ 377,10M R$ 377,10M Fornecimento Circulante 250.00M 250.00M 250.00M Fornecimento máximo 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Fornecimento total 999.999.846,98151595 999.999.846,98151595 999.999.846,98151595 Taxa circulante 24,99% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Backpack é R$ 94.27M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 76.16K. A oferta em circulação de BP é 250.00M, com um fornecimento total de 999999846.98151595. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 377,10M.