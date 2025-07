TOSHI

Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

Nome da criptoTOSHI

ClassificaçãoNo.176

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante408,069,300,000

Fornecimento máximo420,690,000,000

Fornecimento total420,690,000,000

Taxa circulante0.97%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.002272608699207585,2025-01-26

Menor preço0.000000007906195303,2023-10-09

Blockchain públicaBASE

ApresentaçãoToshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.