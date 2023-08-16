Futuros de Ações da MEXC: Ações dos EUA com tecnologia cripto
Negocie ações dos EUA usando cripto como margem - sem barreiras, com máxima flexibilidade
Mais pares de negociação serão adicionados no futuro para atender às diversas necessidades dos usuários.
Principais recursos
As menores taxas de negociação
Aproveite taxas de negociação ultra-competitivas, com taxas de maker a partir de 0.00% e de taker a partir de 0.00% em pares de Futuros de Ações dos EUA.
Sincronizado com o horário de negociação dos EUA
Negocie em sincronia com o mercado de ações dos EUA para uma experiência de negociação autêntica.
Profundidade de mercado líder no setor
Liquidez abrangente garante preços estáveis mesmo durante a volatilidade do mercado, minimizando o slippage para negociação mais eficiente.
Experiência consistente de Futuros Perpétuos
Transição sem complicações - mesma interface e experiência de negociação dos Futuros Perpétuos, sem curva de aprendizado adicional.
Perguntas frequentes
P1: Como a taxa de financiamento é cobrada?
Atualmente, os Futuros de Ações da MEXC estão isentos de taxas de financiamento - não há custo de manutenção.
P2: Como o PNL é calculado?
Fórmula: PNL = (Preço de fechamento - Preço de entrada) × Alavancagem × Número de ações × Direção (Long = +1, Short = -1)Exemplos:1) Lucro em uma posição long: Compre 1 ação da Apple (AAPL) a $100 (considerando que 1 contrato representa 1 ação) e feche a posição a $105. Lucro = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Lucro em uma posição short: Venda 1 ação da Tesla (TSLA) a $200 e feche a posição a $195. Lucro = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
P3: Como a liquidação é acionada?
A MEXC adota o mecanismo de gerenciamento de risco consistente com os principais Futuros Perpétuos:1) O sistema monitora continuamente a taxa de margem de manutenção.2) A margem é calculada com base no seu preço justo.3) Se a taxa de margem cair abaixo do limite de liquidação pré-definido, o sistema acionará automaticamente a liquidação para limitar perdas potenciais.
4) Como o preço justo para Futuros de Ações é determinado?
O preço justo é baseado no último preço negociado da ação subjacente dos EUA.
P5: Qual modo de margem é suportado para os Futuros de Ações?
Apenas o modo de margem isolada é suportado.
P6: Posso negociar Futuros de Ações durante o fechamento do mercado?
Durante os períodos de fechamento, os usuários podem cancelar ordens não executadas e adicionar margem, mas não podem fazer novas ordens nem fechar posições existentes. Para evitar perdas potenciais devido à volatilidade dos preços, recomenda-se fechar as posições antes do fechamento do mercado. O horário de negociação segue o cronograma da NYSE e da NASDAQ, incluindo feriados.
P7: Os Futuros de Ações suportam alavancagem?
Os Futuros de Ações da MEXC suportam alavancagem de até 5x. A negociação alavancada aumenta tanto os potenciais lucros quanto os riscos, incluindo a possibilidade de liquidação ou saldo negativo. Recomenda-se que os usuários tenham cautela ao escolher a taxa de alavancagem.
P8: Como as posições são ajustadas durante desdobramentos ou grupamentos de ações?
Em caso de desdobramentos, grupamentos ou ajustes de dividendos, a plataforma realizará a liquidação antecipada das posições em aberto para evitar volatilidade inesperada. As negociações serão retomadas normalmente após a liquidação. Recomenda-se que os usuários acompanhem os comunicados oficiais para atualizações.