Preço de Genius hoje

O preço ao vivo de Genius (GENIUS) hoje é R$ 0.38655, com uma variação de 0.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GENIUS para BRL é de R$ 0.38655 por GENIUS.

Genius ocupa atualmente a posição #146 em capitalização de mercado, totalizando R$ 129.64M, com um fornecimento em circulação de 335.38M GENIUS. Nas últimas 24 horas, GENIUS foi negociado entre R$ 0.36297 (mínimo) e R$ 0.39235 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 4.921661940548779328, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.9010363559689252264.

No desempenho de curto prazo, GENIUS movimentou-se +0.56% na última hora e +8.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 124.81K.

Informações de mercado de Genius (GENIUS)

Classificação No.146 Capitalização de mercado R$ 129.64MR$ 129.64M R$ 129.64M Volume (24h) R$ 124.81KR$ 124.81K R$ 124.81K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 386.55MR$ 386.55M R$ 386.55M Fornecimento Circulante 335.38M 335.38M 335.38M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 953,973,324.288 953,973,324.288 953,973,324.288 Taxa circulante 33.53% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Genius é R$ 129.64M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 124.81K. A oferta em circulação de GENIUS é 335.38M, com um fornecimento total de 953973324.288. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 386.55M.