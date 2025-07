ME

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Nome da criptoME

ClassificaçãoNo.312

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)16.58%

Fornecimento circulante151,237,655.993527

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total999,998,284.30409

Taxa circulante0.1512%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico13.238140041584465,2024-12-10

Menor preço0.6427142402325082,2025-06-22

Blockchain públicaSOL

ApresentaçãoTotal Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.