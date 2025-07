MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Nome da criptoMANA

ClassificaçãoNo.107

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.05%

Fornecimento circulante1,969,729,010.368757

Fornecimento máximo0

Fornecimento total2,193,179,327.320146

Taxa circulante%

Data de emissão2017-09-18 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.024 USDT

Máximo histórico5.902317189920042,2021-11-25

Menor preço0.007883059792220592,2017-10-13

Blockchain públicaETH

