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O preço ao vivo de Espresso hoje é 0,07202 BRL. A capitalização de mercado de ESP é de 37 490 011 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ESP para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Espresso hoje é 0,07202 BRL. A capitalização de mercado de ESP é de 37 490 011 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ESP para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Espresso (ESP)

Preço em tempo real de 1 ESP para BRL

R$0,37368
R$0,37368R$0,37368
+1.53%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Espresso (ESP)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:29:03 (UTC+8)

Preço de Espresso hoje

O preço ao vivo de Espresso (ESP) hoje é R$ 0,07202, com uma variação de 1,53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ESP para BRL é de R$ 0,07202 por ESP.

Espresso ocupa atualmente a posição #512 em capitalização de mercado, totalizando R$ 37.49M, com um fornecimento em circulação de 520.55M ESP. Nas últimas 24 horas, ESP foi negociado entre R$ 0,06867 (mínimo) e R$ 0,07553 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1,1344720485630605352, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,2708793487799774925.

No desempenho de curto prazo, ESP movimentou-se +0,99% na última hora e +18,27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 155.28K.

Informações de mercado de Espresso (ESP)

No.512

R$ 37.49M
R$ 37.49MR$ 37.49M

R$ 155.28K
R$ 155.28KR$ 155.28K

R$ 258,55M
R$ 258,55MR$ 258,55M

520.55M
520.55M 520.55M

3 590 000 000
3 590 000 000 3 590 000 000

3 590 000 000
3 590 000 000 3 590 000 000

14,50%

ETH

A capitalização de mercado atual de Espresso é R$ 37.49M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 155.28K. A oferta em circulação de ESP é 520.55M, com um fornecimento total de 3590000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 258,55M.

Histórico de preço de Espresso BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0,06867
R$ 0,06867R$ 0,06867
Mínimo 24h
R$ 0,07553
R$ 0,07553R$ 0,07553
Máximo 24h

R$ 0,06867
R$ 0,06867R$ 0,06867

R$ 0,07553
R$ 0,07553R$ 0,07553

R$ 1,1344720485630605352
R$ 1,1344720485630605352R$ 1,1344720485630605352

R$ 0,2708793487799774925
R$ 0,2708793487799774925R$ 0,2708793487799774925

+0,99%

+1,53%

+18,27%

+18,27%

Histórico de preços de Espresso (ESP) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Espresso para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0,0056311+1,53%
30 diasR$ +0,00631+9,60%
60 diasR$ -0,00004-0,06%
90 diasR$ -0,00055-0,76%
Variação de preço de Espresso hoje

Hoje, ESP registrou uma variação de R$ +0,0056311 (+1,53%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Espresso

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0,00631 (+9,60%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Espresso

Expandindo a visualização para 60 dias, ESP teve uma variação de R$ -0,00004 (-0,06%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Espresso

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0,00055 (-0,76%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Espresso (ESP)!

Confira agora a página de histórico de preço do Espresso.

Análise para Espresso

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Espresso. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Espresso hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ESP: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O ESP_USDT está operando no período de 4 horas a 0,07391, com o preço acima do centro da banda, em 0,07114. O valor atual encontra-se acima do ponto R2, em 0,0725, saindo assim do intervalo de oscilação inicial entre 0,06978 e 0,0725. Os touros não conseguiram manter uma quebra efetiva acima do nível R2, deixando a estrutura de preços em um estado de "suspensão" nas altas. A análise do sistema de suportes e resistências indica que há escassez de barreiras imediatas acima, enquanto uma forte zona de suporte se concentra na faixa entre 0,07114 e 0,0725. O indicador MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, com as médias móveis rápidas e lentas divergindo para baixo. Além disso, o conjunto das médias móveis e o grupo EMA apresentam contagem zero de compras, evidenciando ausência de força motriz no curto prazo. O índice RSI permanece em uma área neutra, sem sinais extremos de sobrecompra ou sobrevenda. Já os valores do KDJ e do StochRSI estão recuando simultaneamente, confirmando a pressão de correção no curto prazo. A abertura das Bandas de Bollinger sugere que a volatilidade não se expandiu significativamente, indicando que o mercado segue em fase de consolidação com volume reduzido. Quanto à distribuição dos impulsos entre compradores e vendedores, observa-se desequilíbrio: os vendedores mantêm a liderança nos indicadores técnicos, enquanto os compradores carecem de apoio quantitativo suficiente. Os principais suportes próximos estão localizados no nível R2, em 0,0725, aproximadamente 1,9% abaixo do preço atual. Já o forte suporte inferior concentra-se no centro da banda, em 0,07114, cerca de 3,7% abaixo do preço atual. Por fim, como referência mais distante, destaca-se o nível S1, em 0,07049. No lado superior, não há resistências diretas; portanto, será necessário aguardar para verificar se o preço consegue novamente sustentar-se acima da marca de 0,07391.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Espresso

Previsão de preço de Espresso (ESP) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ESP em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0,00%.
Previsão de preço de Espresso (ESP) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Espresso pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Espresso pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ESP para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Espresso.

Como comprar e investir em Espresso em Brasil

Pronto para começar com Espresso? Comprar ESP é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Espresso. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Espresso (ESP).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Espresso será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Espresso(ESP)

O que você pode fazer com Espresso

Possuir Espresso permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Espresso (ESP) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Espresso (ESP)

Espresso is a high-performance base layer for rollups, making L2 transactions safe, fast, and seamless for users. Espresso is trusted by leading teams including Oﬀchain Labs (Arbitrum), Polygon, ApeChain, Cartesi, RARI Chain, Celo.

Recurso Espresso

Para uma compreensão mais aprofundada de Espresso, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Espresso
Explorador de blocos

Categoria :

Arbitrum EcosystemBinance Wallet IDOCapital Launchpad (Kaito)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Espresso

Última atualização da página: 2026-08-13 04:29:03 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Espresso (ESP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Espresso

ESPUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ESP com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ESPUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Espresso (ESP) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Espresso.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ESP/USDT
R$0,3732129
R$0,3732129R$0,3732129
+1,42%
2.20M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

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Tether Gold

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Monero

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Ethereum

ETH
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Solana

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0,1996593
R$0,1996593R$0,1996593

+92,35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0,097053
R$0,097053R$0,097053

+367,50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1,276221
R$1,276221R$1,276221

+1,19%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1,7427501
R$1,7427501R$1,7427501

+2,82%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0,0502392
R$0,0502392R$0,0502392

0,00%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0,001867362
R$0,001867362R$0,001867362

+43,92%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0,024912
R$0,024912R$0,024912

+33,33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13,906605
R$13,906605R$13,906605

+33,97%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0,00616572
R$0,00616572R$0,00616572

+18,80%

Bitway

Bitway

BTW

R$1,27466919
R$1,27466919R$1,27466919

+12,09%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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