Cotação Espresso (ESP)
O preço ao vivo de Espresso (ESP) hoje é R$ 0,07202, com uma variação de 1,53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ESP para BRL é de R$ 0,07202 por ESP.
Espresso ocupa atualmente a posição #512 em capitalização de mercado, totalizando R$ 37.49M, com um fornecimento em circulação de 520.55M ESP. Nas últimas 24 horas, ESP foi negociado entre R$ 0,06867 (mínimo) e R$ 0,07553 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1,1344720485630605352, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,2708793487799774925.
No desempenho de curto prazo, ESP movimentou-se +0,99% na última hora e +18,27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 155.28K.
No.512
14,50%
ETH
A capitalização de mercado atual de Espresso é R$ 37.49M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 155.28K. A oferta em circulação de ESP é 520.55M, com um fornecimento total de 3590000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 258,55M.
+0,99%
+1,53%
+18,27%
+18,27%
Acompanhe as variações de preço de Espresso para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0,0056311
|+1,53%
|30 dias
|R$ +0,00631
|+9,60%
|60 dias
|R$ -0,00004
|-0,06%
|90 dias
|R$ -0,00055
|-0,76%
Hoje, ESP registrou uma variação de R$ +0,0056311 (+1,53%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0,00631 (+9,60%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, ESP teve uma variação de R$ -0,00004 (-0,06%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0,00055 (-0,76%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Espresso. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de ESP: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Grupo EMA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|Preço > R2
|Acima de R2
|Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O ESP_USDT está operando no período de 4 horas a 0,07391, com o preço acima do centro da banda, em 0,07114. O valor atual encontra-se acima do ponto R2, em 0,0725, saindo assim do intervalo de oscilação inicial entre 0,06978 e 0,0725. Os touros não conseguiram manter uma quebra efetiva acima do nível R2, deixando a estrutura de preços em um estado de "suspensão" nas altas. A análise do sistema de suportes e resistências indica que há escassez de barreiras imediatas acima, enquanto uma forte zona de suporte se concentra na faixa entre 0,07114 e 0,0725. O indicador MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, com as médias móveis rápidas e lentas divergindo para baixo. Além disso, o conjunto das médias móveis e o grupo EMA apresentam contagem zero de compras, evidenciando ausência de força motriz no curto prazo. O índice RSI permanece em uma área neutra, sem sinais extremos de sobrecompra ou sobrevenda. Já os valores do KDJ e do StochRSI estão recuando simultaneamente, confirmando a pressão de correção no curto prazo. A abertura das Bandas de Bollinger sugere que a volatilidade não se expandiu significativamente, indicando que o mercado segue em fase de consolidação com volume reduzido. Quanto à distribuição dos impulsos entre compradores e vendedores, observa-se desequilíbrio: os vendedores mantêm a liderança nos indicadores técnicos, enquanto os compradores carecem de apoio quantitativo suficiente. Os principais suportes próximos estão localizados no nível R2, em 0,0725, aproximadamente 1,9% abaixo do preço atual. Já o forte suporte inferior concentra-se no centro da banda, em 0,07114, cerca de 3,7% abaixo do preço atual. Por fim, como referência mais distante, destaca-se o nível S1, em 0,07049. No lado superior, não há resistências diretas; portanto, será necessário aguardar para verificar se o preço consegue novamente sustentar-se acima da marca de 0,07391.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Espresso pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Espresso is a high-performance base layer for rollups, making L2 transactions safe, fast, and seamless for users. Espresso is trusted by leading teams including Oﬀchain Labs (Arbitrum), Polygon, ApeChain, Cartesi, RARI Chain, Celo.
Para uma compreensão mais aprofundada de Espresso, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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