Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Espresso. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

No momento, o sentimento geral do mercado de ESP: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicador Conclusão do modelo Proporção/Limiar Resumo rápido KDJ Dead Cross K < D O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo. StochRSI < 20 Zona sobrevendida Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação. Grupo MA 0 compras 0‑20% de venda Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo. Grupo EMA 0 compras 0‑20% de venda Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo. Ponto de pivô Preço > R2 Acima de R2 Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado. MACD Dead Cross DIF < DEA Momentum pessimista surgindo. BOLL (20,2) Médio < Preço ≤ Superior Entre a faixa média e a superior Relativamente forte, mas não extremo. RSI (14) Neutro 30‑70 Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O ESP_USDT está operando no período de 4 horas a 0,07391, com o preço acima do centro da banda, em 0,07114. O valor atual encontra-se acima do ponto R2, em 0,0725, saindo assim do intervalo de oscilação inicial entre 0,06978 e 0,0725. Os touros não conseguiram manter uma quebra efetiva acima do nível R2, deixando a estrutura de preços em um estado de "suspensão" nas altas. A análise do sistema de suportes e resistências indica que há escassez de barreiras imediatas acima, enquanto uma forte zona de suporte se concentra na faixa entre 0,07114 e 0,0725. O indicador MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, com as médias móveis rápidas e lentas divergindo para baixo. Além disso, o conjunto das médias móveis e o grupo EMA apresentam contagem zero de compras, evidenciando ausência de força motriz no curto prazo. O índice RSI permanece em uma área neutra, sem sinais extremos de sobrecompra ou sobrevenda. Já os valores do KDJ e do StochRSI estão recuando simultaneamente, confirmando a pressão de correção no curto prazo. A abertura das Bandas de Bollinger sugere que a volatilidade não se expandiu significativamente, indicando que o mercado segue em fase de consolidação com volume reduzido. Quanto à distribuição dos impulsos entre compradores e vendedores, observa-se desequilíbrio: os vendedores mantêm a liderança nos indicadores técnicos, enquanto os compradores carecem de apoio quantitativo suficiente. Os principais suportes próximos estão localizados no nível R2, em 0,0725, aproximadamente 1,9% abaixo do preço atual. Já o forte suporte inferior concentra-se no centro da banda, em 0,07114, cerca de 3,7% abaixo do preço atual. Por fim, como referência mais distante, destaca-se o nível S1, em 0,07049. No lado superior, não há resistências diretas; portanto, será necessário aguardar para verificar se o preço consegue novamente sustentar-se acima da marca de 0,07391.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.