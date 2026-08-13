Preço de UnifAI hoje

O preço ao vivo de UnifAI (UAI) hoje é R$ 0.2577, com uma variação de 2.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UAI para BRL é de R$ 0.2577 por UAI.

UnifAI ocupa atualmente a posição #288 em capitalização de mercado, totalizando R$ 61.59M, com um fornecimento em circulação de 239.00M UAI. Nas últimas 24 horas, UAI foi negociado entre R$ 0.2448 (mínimo) e R$ 0.2634 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.176071225638387897, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2689263356589193296.

No desempenho de curto prazo, UAI movimentou-se -1.65% na última hora e -2.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 163.13K.

Informações de mercado de UnifAI (UAI)

Classificação No.288 Capitalização de mercado R$ 61.59MR$ 61.59M R$ 61.59M Volume (24h) R$ 163.13KR$ 163.13K R$ 163.13K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 257.70MR$ 257.70M R$ 257.70M Fornecimento Circulante 239.00M 239.00M 239.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 23.90% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de UnifAI é R$ 61.59M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 163.13K. A oferta em circulação de UAI é 239.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 257.70M.