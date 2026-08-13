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O preço ao vivo de UnifAI hoje é 0.2577 BRL. A capitalização de mercado de UAI é de 61,590,300 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de UAI para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de UnifAI hoje é 0.2577 BRL. A capitalização de mercado de UAI é de 61,590,300 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de UAI para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação UnifAI (UAI)

Preço em tempo real de 1 UAI para BRL

R$1.342134
R$1.342134R$1.342134
+2.21%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de UnifAI (UAI)
Última atualização da página: 2026-08-13 09:08:41 (UTC+8)

Preço de UnifAI hoje

O preço ao vivo de UnifAI (UAI) hoje é R$ 0.2577, com uma variação de 2.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UAI para BRL é de R$ 0.2577 por UAI.

UnifAI ocupa atualmente a posição #288 em capitalização de mercado, totalizando R$ 61.59M, com um fornecimento em circulação de 239.00M UAI. Nas últimas 24 horas, UAI foi negociado entre R$ 0.2448 (mínimo) e R$ 0.2634 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.176071225638387897, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2689263356589193296.

No desempenho de curto prazo, UAI movimentou-se -1.65% na última hora e -2.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 163.13K.

Informações de mercado de UnifAI (UAI)

No.288

R$ 61.59M
R$ 61.59MR$ 61.59M

R$ 163.13K
R$ 163.13KR$ 163.13K

R$ 257.70M
R$ 257.70MR$ 257.70M

239.00M
239.00M 239.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.90%

BSC

A capitalização de mercado atual de UnifAI é R$ 61.59M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 163.13K. A oferta em circulação de UAI é 239.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 257.70M.

Histórico de preço de UnifAI BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.2448
R$ 0.2448R$ 0.2448
Mínimo 24h
R$ 0.2634
R$ 0.2634R$ 0.2634
Máximo 24h

R$ 0.2448
R$ 0.2448R$ 0.2448

R$ 0.2634
R$ 0.2634R$ 0.2634

R$ 3.176071225638387897
R$ 3.176071225638387897R$ 3.176071225638387897

R$ 0.2689263356589193296
R$ 0.2689263356589193296R$ 0.2689263356589193296

-1.65%

+2.21%

-2.24%

-2.24%

Histórico de preços de UnifAI (UAI) em BRL

Acompanhe as variações de preço de UnifAI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.02902+2.21%
30 diasR$ -0.1031-28.58%
60 diasR$ -0.0124-4.60%
90 diasR$ +0.0109+4.41%
Variação de preço de UnifAI hoje

Hoje, UAI registrou uma variação de R$ +0.02902 (+2.21%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de UnifAI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.1031 (-28.58%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de UnifAI

Expandindo a visualização para 60 dias, UAI teve uma variação de R$ -0.0124 (-4.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de UnifAI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.0109 (+4.41%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de UnifAI (UAI)!

Confira agora a página de histórico de preço do UnifAI.

Análise para UnifAI

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de UnifAI. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de UnifAI hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de UAI é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJNeutroK ≈ D (±1%)Sem direção clara de curto prazo, aguarde e observar.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôPreço < S2Abaixo de S2Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

UAI_USDT está operando na faixa de 0,2553 no período de 4 horas. O preço encontra-se extremamente próximo abaixo do ponto central S2, situado em 0,2554. A linha central do canal está posicionada em 0,2649. Atualmente, a estrutura do mercado permanece em um intervalo de consolidação nos níveis mais baixos. Ambas as partes — compradores e vendedores — estabeleceram um equilíbrio temporário próximo ao nível S2. O preço ainda não conseguiu romper de forma efetiva a resistência superior S1, fixada em 0,2603. No geral, o mercado apresenta características típicas de oscilações estreitas. No curto prazo, o conjunto das médias móveis indica sinais de compra, com os indicadores EMA apontando simultaneamente para uma tendência de alta. O histograma MACD formou um padrão de cruzamento positivo (golden cross), enquanto os indicadores de momentum mostram sinais de correção ascendente no curto prazo. O RSI encontra-se em uma zona neutra, e os valores do KDJ e do StochRSI não sinalizam sobrecompra ou sobrevenda extrema. As bandas de Bollinger continuam fechadas, evidenciando baixa volatilidade, e as linhas rápidas e lentas dos indicadores mantêm direções praticamente alinhadas. Por ora, o impulso comprador ainda não se manifestou de forma significativa ou concentrada. Os principais níveis-chave próximos são: a resistência S1 em 0,2603, que fica aproximadamente 1,9% acima do preço atual; o suporte imediato abaixo, localizado no ponto S2 em 0,2554; e, como referência mais distante, a linha central do canal em 0,2649, cerca de 3,7% acima do preço atual. Já no lado superior, o primeiro alvo de resistência é o ponto R1 em 0,2698, seguido pelo segundo alvo em R2, fixado em 0,2744. É fundamental observar a validade dos rompimentos desses pontos centrais para avaliar a continuidade da tendência.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de UnifAI?

Vários fatores-chave influenciam o preço do token UnifAI (UAI):

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do setor de criptomoedas
2. Taxa de adoção da plataforma DeFi baseada em IA da UnifAI
3. Utilidade do token e recompensas por staking
4. Anúncios de parcerias e integrações
5. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
6. Desenvolvimentos regulatórios que afetam os setores de IA e DeFi
7. Desenvolvimentos técnicos e atualizações da plataforma
8. Concorrência de projetos semelhantes de AI e blockchain
9. Demanda geral por serviços descentralizados de IA
10. Fatores macroeconômicos que afetam ativos de risco

Por que as pessoas querem saber o preço de UnifAI hoje?

As pessoas querem saber o preço da UnifAI (UAI) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação embasadas, acompanhar o desempenho da carteira, definir o momento ideal para entrar ou sair do mercado, avaliar os ganhos e perdas dos investimentos e manter-se atualizado sobre a volatilidade do mercado. Os preços em tempo real ajudam os traders a aproveitar as oportunidades.

Previsão de preço para UnifAI

Previsão de preço de UnifAI (UAI) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de UAI em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de UnifAI (UAI) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de UnifAI pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço UnifAI pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de UAI para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de UnifAI.

Como comprar e investir em UnifAI em Brasil

Pronto para começar com UnifAI? Comprar UAI é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar UnifAI. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de UnifAI (UAI).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e UnifAI será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar UnifAI(UAI)

O que você pode fazer com UnifAI

Possuir UnifAI permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar UnifAI (UAI) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é UnifAI (UAI)

UnifAI is an AI-Native Infra for Agentic Finance which powers the next era of autonomous AI agents simplifying DeFi for everyone. Users can automate multiple DeFi strategies such as LPing, Perps/Spots trading, Borrowing/Lending strategies and so much more — no coding needed as ach AI agent enhances on-chain efficiency and decision-making on users behalf. Currently, UnifAI supports Polymarket (Polygon), Meteora (Solana), and Drift strategies. With a recent Hyperliquid backend integration and plans to expand to more EVM networks underway, UnifAI is scaling to more ecosystem. Key Features: Strategy Automation: Create or copy top-performing strategies with one click. UniQ: Your AI DeFi companion for insights, analytics, and strategy discovery.

Recurso UnifAI

Para uma compreensão mais aprofundada de UnifAI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do UnifAI
Explorador de blocos

Categoria :

AI FrameworkAI MemeArtificial Intelligence (AI)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre UnifAI

Última atualização da página: 2026-08-13 09:08:41 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o UnifAI (UAI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre UnifAI

UAIUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em UAI com alavancagem. Explore a negociação de futuros de UAIUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie UnifAI (UAI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o UnifAI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
UAI/USDT
R$1.348881
R$1.348881R$1.348881
+2.76%
635.72K (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0856869
R$0.0856869R$0.0856869

-17.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1169307
R$0.1169307R$0.1169307

+463.25%

up

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R$1.330197
R$1.330197R$1.330197

+5.47%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6237434
R$1.6237434R$1.6237434

-4.19%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0491493
R$0.0491493R$0.0491493

-2.16%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

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R$0.001928085
R$0.001928085R$0.001928085

+48.60%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00598926
R$0.00598926R$0.00598926

+15.40%

aPriori

aPriori

APR

R$2.8633749
R$2.8633749R$2.8633749

+27.88%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.32214212
R$1.32214212R$1.32214212

+16.26%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.915315
R$12.915315R$12.915315

+24.42%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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