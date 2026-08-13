Cotação UnifAI (UAI)
O preço ao vivo de UnifAI (UAI) hoje é R$ 0.2577, com uma variação de 2.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UAI para BRL é de R$ 0.2577 por UAI.
UnifAI ocupa atualmente a posição #288 em capitalização de mercado, totalizando R$ 61.59M, com um fornecimento em circulação de 239.00M UAI. Nas últimas 24 horas, UAI foi negociado entre R$ 0.2448 (mínimo) e R$ 0.2634 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.176071225638387897, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2689263356589193296.
No desempenho de curto prazo, UAI movimentou-se -1.65% na última hora e -2.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 163.13K.
No.288
23.90%
BSC
A capitalização de mercado atual de UnifAI é R$ 61.59M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 163.13K. A oferta em circulação de UAI é 239.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 257.70M.
-1.65%
+2.21%
-2.24%
-2.24%
Acompanhe as variações de preço de UnifAI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.02902
|+2.21%
|30 dias
|R$ -0.1031
|-28.58%
|60 dias
|R$ -0.0124
|-4.60%
|90 dias
|R$ +0.0109
|+4.41%
Hoje, UAI registrou uma variação de R$ +0.02902 (+2.21%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.1031 (-28.58%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, UAI teve uma variação de R$ -0.0124 (-4.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.0109 (+4.41%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de UnifAI. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de UAI é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Neutro
|K ≈ D (±1%)
|Sem direção clara de curto prazo, aguarde e observar.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|Preço < S2
|Abaixo de S2
|Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
UAI_USDT está operando na faixa de 0,2553 no período de 4 horas. O preço encontra-se extremamente próximo abaixo do ponto central S2, situado em 0,2554. A linha central do canal está posicionada em 0,2649. Atualmente, a estrutura do mercado permanece em um intervalo de consolidação nos níveis mais baixos. Ambas as partes — compradores e vendedores — estabeleceram um equilíbrio temporário próximo ao nível S2. O preço ainda não conseguiu romper de forma efetiva a resistência superior S1, fixada em 0,2603. No geral, o mercado apresenta características típicas de oscilações estreitas. No curto prazo, o conjunto das médias móveis indica sinais de compra, com os indicadores EMA apontando simultaneamente para uma tendência de alta. O histograma MACD formou um padrão de cruzamento positivo (golden cross), enquanto os indicadores de momentum mostram sinais de correção ascendente no curto prazo. O RSI encontra-se em uma zona neutra, e os valores do KDJ e do StochRSI não sinalizam sobrecompra ou sobrevenda extrema. As bandas de Bollinger continuam fechadas, evidenciando baixa volatilidade, e as linhas rápidas e lentas dos indicadores mantêm direções praticamente alinhadas. Por ora, o impulso comprador ainda não se manifestou de forma significativa ou concentrada. Os principais níveis-chave próximos são: a resistência S1 em 0,2603, que fica aproximadamente 1,9% acima do preço atual; o suporte imediato abaixo, localizado no ponto S2 em 0,2554; e, como referência mais distante, a linha central do canal em 0,2649, cerca de 3,7% acima do preço atual. Já no lado superior, o primeiro alvo de resistência é o ponto R1 em 0,2698, seguido pelo segundo alvo em R2, fixado em 0,2744. É fundamental observar a validade dos rompimentos desses pontos centrais para avaliar a continuidade da tendência.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de UnifAI pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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UnifAI is an AI-Native Infra for Agentic Finance which powers the next era of autonomous AI agents simplifying DeFi for everyone. Users can automate multiple DeFi strategies such as LPing, Perps/Spots trading, Borrowing/Lending strategies and so much more — no coding needed as ach AI agent enhances on-chain efficiency and decision-making on users behalf. Currently, UnifAI supports Polymarket (Polygon), Meteora (Solana), and Drift strategies. With a recent Hyperliquid backend integration and plans to expand to more EVM networks underway, UnifAI is scaling to more ecosystem. Key Features: Strategy Automation: Create or copy top-performing strategies with one click. UniQ: Your AI DeFi companion for insights, analytics, and strategy discovery.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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Principais altas do dia
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