Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy.

Nome da criptoSC

ClassificaçãoNo.243

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.02%

Fornecimento circulante56,025,636,522.075195

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total60,955,875,676.30304

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.11170800030231476,2018-01-06

Menor preço0.000011310199624859,2015-12-01

Blockchain públicaSC

