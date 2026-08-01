Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Bitway hoje é 0.254813 BRL. A capitalização de mercado de BTW é de 560,588,600 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BTW para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Bitway hoje é 0.254813 BRL. A capitalização de mercado de BTW é de 560,588,600 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BTW para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre BTW

Informações sobre preços de BTW

O que é BTW

Whitepaper de BTW

Site oficial do BTW

Tokenomics de BTW

Previsão de preço de BTW

Histórico de preço de BTW

Guia de compra de BTW

Conversor de BTW para moeda Fiat

Spot BTW

Futuros USDT-M de BTW

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Bitway

Cotação Bitway (BTW)

Preço em tempo real de 1 BTW para BRL

R$1.32000386
R$1.32000386R$1.32000386
+16.30%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Bitway (BTW)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:22:44 (UTC+8)

Preço de Bitway hoje

O preço ao vivo de Bitway (BTW) hoje é R$ 0.254813, com uma variação de 16.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BTW para BRL é de R$ 0.254813 por BTW.

Bitway ocupa atualmente a posição #221 em capitalização de mercado, totalizando R$ 560.59M, com um fornecimento em circulação de 2.20B BTW. Nas últimas 24 horas, BTW foi negociado entre R$ 0.185 (mínimo) e R$ 0.261449 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.66477693660629398, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0398176345246510138.

No desempenho de curto prazo, BTW movimentou-se +3.03% na última hora e +65.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 2.12M.

Informações de mercado de Bitway (BTW)

No.221

R$ 560.59M
R$ 560.59MR$ 560.59M

R$ 2.12M
R$ 2.12MR$ 2.12M

R$ 2.55B
R$ 2.55BR$ 2.55B

2.20B
2.20B 2.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de Bitway é R$ 560.59M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 2.12M. A oferta em circulação de BTW é 2.20B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.55B.

Histórico de preço de Bitway BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.185
R$ 0.185R$ 0.185
Mínimo 24h
R$ 0.261449
R$ 0.261449R$ 0.261449
Máximo 24h

R$ 0.185
R$ 0.185R$ 0.185

R$ 0.261449
R$ 0.261449R$ 0.261449

R$ 0.66477693660629398
R$ 0.66477693660629398R$ 0.66477693660629398

R$ 0.0398176345246510138
R$ 0.0398176345246510138R$ 0.0398176345246510138

+3.03%

+16.30%

+65.18%

+65.18%

Histórico de preços de Bitway (BTW) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Bitway para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.18500484+16.30%
30 diasR$ +0.19596+332.96%
60 diasR$ +0.168982+196.87%
90 diasR$ +0.239349+1,547.78%
Variação de preço de Bitway hoje

Hoje, BTW registrou uma variação de R$ +0.18500484 (+16.30%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Bitway

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.19596 (+332.96%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Bitway

Expandindo a visualização para 60 dias, BTW teve uma variação de R$ +0.168982 (+196.87%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Bitway

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.239349 (+1,547.78%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Bitway (BTW)!

Confira agora a página de histórico de preço do Bitway.

Análise para Bitway

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Bitway. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Bitway hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de BTW: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
BOLL (20,2)Preço > Faixa superiorTocar ou romper a faixa superiorEntrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

A propósito, o BTW_USDT está atualmente cotado a 0,228295 no período de 4 horas, operando acima do ponto-chave R2, em 0,21339. O preço se descolou da faixa central de 0,20358, e a estrutura compradora apresenta um padrão de divergência em níveis mais altos. A consistência dos indicadores aponta que o preço está se afastando da região de retração média. O MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, com uma divergência de energia entre as linhas rápida e lenta. O RSI encontra-se em zona neutra, enquanto os valores do KDJ e do StochRSI ainda não formaram um ressoante impulso ascendente. A volatilidade permanece elevada, caracterizando oscilações intensas, e o poder de compra está disperso. Além disso, os grupos EMA e MA confirmam sinais de venda, evidenciando a fraqueza da tendência de curto prazo. Como referência imediata, o ponto-chave R2 situa-se em 0,21339, aproximadamente 6,5% acima do preço atual. O primeiro suporte abaixo está localizado no ponto-chave S1, em 0,19973, cerca de 12,5% abaixo do valor atual. Já o suporte mais distante, representado pelo ponto-chave S2, encontra-se em 0,19377, aproximadamente 15,1% abaixo do preço atual. Por fim, o ponto central de 0,20358 atua como âncora estrutural para o nível intermediário.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Bitway

Previsão de preço de Bitway (BTW) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BTW em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Bitway (BTW) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Bitway pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Bitway pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BTW para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Bitway.

Como comprar e investir em Bitway em Brasil

Pronto para começar com Bitway? Comprar BTW é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Bitway. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Bitway (BTW).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Bitway será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Bitway(BTW)

O que você pode fazer com Bitway

Possuir Bitway permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Bitway (BTW) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Bitway (BTW)

Bitway is the internet capital gateway that connects on-chain liquidity with global opportunities. At its core, Bitway offers a suite of products, including Bitway Earn, an on-chain wealth management platform, and Bitway Chain, a Bitcoin-compatible PoS Layer 1 built to support native BTC financing and enterprise-grade applications.

Recurso Bitway

Para uma compreensão mais aprofundada de Bitway, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Bitway
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Bitway

Última atualização da página: 2026-08-13 03:22:44 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Bitway (BTW)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Bitway

BTWUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em BTW com alavancagem. Explore a negociação de futuros de BTWUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Bitway (BTW) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bitway.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BTW/USDT
R$1.34195152
R$1.34195152R$1.34195152
+18.17%
9.52M (USDT)
BTW/USDC
R$1.34315328
R$1.34315328R$1.34315328
+17.93%
255.39K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1967364
R$0.1967364R$0.1967364

+89.90%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0923594
R$0.0923594R$0.0923594

+345.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.336958
R$1.336958R$1.336958

+6.21%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6880584
R$1.6880584R$1.6880584

-0.21%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0480704
R$0.0480704R$0.0480704

-4.13%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001921262
R$0.001921262R$0.001921262

+48.36%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00601398
R$0.00601398R$0.00601398

+16.10%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0231546
R$0.0231546R$0.0231546

+24.16%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.34195152
R$1.34195152R$1.34195152

+18.23%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.557874
R$12.557874R$12.557874

+21.21%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de BTW para BRL

Montante

BTW
BTW
BRL
BRL

1 BTW = 1.31993133 BRL