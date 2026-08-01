Cotação Bitway (BTW)
O preço ao vivo de Bitway (BTW) hoje é R$ 0.254813, com uma variação de 16.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BTW para BRL é de R$ 0.254813 por BTW.
Bitway ocupa atualmente a posição #221 em capitalização de mercado, totalizando R$ 560.59M, com um fornecimento em circulação de 2.20B BTW. Nas últimas 24 horas, BTW foi negociado entre R$ 0.185 (mínimo) e R$ 0.261449 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.66477693660629398, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0398176345246510138.
No desempenho de curto prazo, BTW movimentou-se +3.03% na última hora e +65.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 2.12M.
No.221
22.00%
BSC
A capitalização de mercado atual de Bitway é R$ 560.59M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 2.12M. A oferta em circulação de BTW é 2.20B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.55B.
+3.03%
+16.30%
+65.18%
+65.18%
Acompanhe as variações de preço de Bitway para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.18500484
|+16.30%
|30 dias
|R$ +0.19596
|+332.96%
|60 dias
|R$ +0.168982
|+196.87%
|90 dias
|R$ +0.239349
|+1,547.78%
Hoje, BTW registrou uma variação de R$ +0.18500484 (+16.30%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.19596 (+332.96%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, BTW teve uma variação de R$ +0.168982 (+196.87%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.239349 (+1,547.78%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Bitway. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de BTW: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Grupo EMA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|Preço > R2
|Acima de R2
|Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|BOLL (20,2)
|Preço > Faixa superior
|Tocar ou romper a faixa superior
|Entrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
A propósito, o BTW_USDT está atualmente cotado a 0,228295 no período de 4 horas, operando acima do ponto-chave R2, em 0,21339. O preço se descolou da faixa central de 0,20358, e a estrutura compradora apresenta um padrão de divergência em níveis mais altos. A consistência dos indicadores aponta que o preço está se afastando da região de retração média. O MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, com uma divergência de energia entre as linhas rápida e lenta. O RSI encontra-se em zona neutra, enquanto os valores do KDJ e do StochRSI ainda não formaram um ressoante impulso ascendente. A volatilidade permanece elevada, caracterizando oscilações intensas, e o poder de compra está disperso. Além disso, os grupos EMA e MA confirmam sinais de venda, evidenciando a fraqueza da tendência de curto prazo. Como referência imediata, o ponto-chave R2 situa-se em 0,21339, aproximadamente 6,5% acima do preço atual. O primeiro suporte abaixo está localizado no ponto-chave S1, em 0,19973, cerca de 12,5% abaixo do valor atual. Já o suporte mais distante, representado pelo ponto-chave S2, encontra-se em 0,19377, aproximadamente 15,1% abaixo do preço atual. Por fim, o ponto central de 0,20358 atua como âncora estrutural para o nível intermediário.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Bitway pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Bitway is the internet capital gateway that connects on-chain liquidity with global opportunities. At its core, Bitway offers a suite of products, including Bitway Earn, an on-chain wealth management platform, and Bitway Chain, a Bitcoin-compatible PoS Layer 1 built to support native BTC financing and enterprise-grade applications.
Para uma compreensão mais aprofundada de Bitway, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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