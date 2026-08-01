Preço de Bitway hoje

O preço ao vivo de Bitway (BTW) hoje é R$ 0.254813, com uma variação de 16.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BTW para BRL é de R$ 0.254813 por BTW.

Bitway ocupa atualmente a posição #221 em capitalização de mercado, totalizando R$ 560.59M, com um fornecimento em circulação de 2.20B BTW. Nas últimas 24 horas, BTW foi negociado entre R$ 0.185 (mínimo) e R$ 0.261449 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.66477693660629398, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0398176345246510138.

No desempenho de curto prazo, BTW movimentou-se +3.03% na última hora e +65.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 2.12M.

Informações de mercado de Bitway (BTW)

Classificação No.221 Capitalização de mercado R$ 560.59MR$ 560.59M R$ 560.59M Volume (24h) R$ 2.12MR$ 2.12M R$ 2.12M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.55BR$ 2.55B R$ 2.55B Fornecimento Circulante 2.20B 2.20B 2.20B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 22.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Bitway é R$ 560.59M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 2.12M. A oferta em circulação de BTW é 2.20B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.55B.