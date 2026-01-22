De live Mia Ko prijs vandaag is 0.002763 USD.MIA marktkapitalisaite is -- USD. Volg realtime MIA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!De live Mia Ko prijs vandaag is 0.002763 USD.MIA marktkapitalisaite is -- USD. Volg realtime MIA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!
De live Mia Ko (MIA) koers van vandaag is $ 0.002763, met een 7.71% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige MIA naar USD omrekenkoers is $ 0.002763 per MIA.
Mia Ko staat momenteel op #- op basis van marktkapitalisatie op --, met een circulerend aanbod van -- MIA. De afgelopen 24 uur handelde MIA tussen $ 0.0026 (laag) en $ 0.003676 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op --, terwijl de laagste prijs aller tijden op -- staat.
In prestaties op de korte termijn, bewoog MIA in het laatste uur +1.84% en -6.53% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 53.87K.
Mia Ko (MIA) Marktinformatie
De huidige marktkapitalisatie van Mia Ko is --, met een handelsvolume van $ 53.87K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MIA is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.
Mia Ko Prijsgeschiedenis USD
24-uurs prijswijzigingsbereik:
Mia Ko (MIA) Prijsgeschiedenis USD
Blijf op de hoogte van Mia Ko prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:
Periode
Wijzigen (USD)
Wijzigen (%)
Vandaag
$ -0.00022999
-7.71%
30 dagen
$ +0.001763
+176.30%
60 dagen
$ +0.001763
+176.30%
90 dagen
$ +0.001763
+176.30%
Mia Ko prijswijziging vandaag
MIA registreerde vandaag een verandering van $ -0.00022999 (-7.71%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.
Mia Ko 30-daags prijswijziging
De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.001763 (+176.30%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.
Mia Ko 60-daags prijswijziging
Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MIA zien we een verandering van $ +0.001763 (+176.30%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.
Mia Ko 90-daags prijswijziging
Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.001763 (+176.30%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.
Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Mia Ko (MIA) bekijken?
Met AI-gestuurde inzichten worden de laatste Mia Ko prijsbewegingen, trends in handelsvolumes en marktsentimentindicatoren geanalyseerd. Zo krijg je realtime updates waarmee je handelskansen kunt identificeren en weloverwogen beslissingen kunt nemen.
Welke factoren beïnvloeden Mia Ko prijzen?
De prijzen van MIA-tokens worden beïnvloed door verschillende belangrijke factoren:
Marktsentiment: Algemene trends in de crypto-markt en het vertrouwen van beleggers hebben een significante invloed op de prijsbewegingen van MIA.
Aanbod en vraag: De circulatie van tokens, handelsvolumes en het gedrag van houders beïnvloeden direct de prijsdynamiek.
Projectontwikkeling: Updates, partnerschappen, voortgang van de roadmap en technische verbeteringen stimuleren de interesse van beleggers.
Regelgevingsnieuws: Overheidspolitieken en reguleringswijzigingen in de crypto-markten zorgen voor prijsschommelingen.
Community-activiteit: Betrokkenheid op sociale media, groei van de community en adoptietarieven beïnvloeden de marktperceptie.
Beursnoteringen: Nieuwe samenwerkingen met beurzen vergroten de toegankelijkheid en handelsvolumes.
Macrofactoren: Wereldwijde economische omstandigheden, inflatie en trends in institutionele investeringen beïnvloeden de bredere crypto-markt.
Waarom willen mensen vandaag de prijs van Mia Ko weten?
Mensen willen vandaag de prijs van Mia Ko (MIA) weten om verschillende belangrijke redenen: geïnformeerde handelsbeslissingen nemen, de prestaties van hun portefeuille volgen, markttrends identificeren, de timing van koop- en verkooporders bepalen, investeringskansen inschatten en risico's beheersen in volatiele cryptomarkten.
Prijsvoorspelling voor Mia Ko
Mia Ko (MIA) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 4 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MIA in 2030 een prijs van $ -- voorspeld met een groei van 0.00%.
Mia Ko (MIA) prijsvoorspelling voor 2040 (over 14 jaar)
In 2040 zou de prijs van Mia Ko potentieel een groei van 0.00% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ -- kunnen bereiken.
Disclaimer: Deze scenario's zijn illustratief en leerzaam; cryptocurrencies zijn volatiel. Voer je eigen onderzoek uit (DYOR) voordat je beslissingen neemt.
Mia Ko kopen en investeren
Klaar om aan de slag te gaan met Mia Ko? MIA kopen is snel en beginnersvriendelijk op MEXC. Je kunt direct beginnen met handelen nadat je eerste aankoop hebt gedaan.
Stap 1
Meld je aan voor een account en voltooi KYC
Meld je eerst aan voor een account en voltooi KYC op MEXC. Je kunt dit doen op de officiële website van MEXC of de MEXC App met je telefoonnummer of e-mailadres.
Klik op de MEXC-website op Spot in de bovenste balk en zoek naar de tokens van je voorkeur.
Stap 4
Kies je tokens
Met meer dan -- tokens beschikbaar, kun je gemakkelijk Bitcoin, Ethereum en andere trending tokens kopen.
Stap 5
Voltooi je aankoop
Voer het aantal tokens of de tegenwaarde in je lokale valuta in. Klik op Kopen en het Mia Ko wordt direct bijgeschreven in je wallet.
Wat kun je doen met Mia Ko
Als je Mia Ko bezit, kun je meer deuren openen dan wanneer je alleen maar koopt en vasthoud. Je kunt BTC verhandelen op honderden markten, passieve beloningen verdienen via flexibele staking- en spaarproducten of professionele handelstools gebruiken om je vermogen te laten groeien.
Verken de MEXC Spotmarkt
Handel in meer dan 2.800 tokens met extreem lage kosten.
Futures-handel
Handel met een hefboomwerking tot 500x en grote liquiditeit.
MEXC Launchpool
Stake tokens en verdien geweldige airdrops.
MEXC Pre-Market
Koop en verkoop nieuwe tokens voordat ze officieel worden genoteerd.
Handel met extreem lage kosten op MEXC
Mia Ko (MIA) kopen op MEXC betekent meer waar voor je geld. MEXC is een van de cryptoplatforms met de laagste kosten op de markt en helpt jou de kosten vanaf je allereerste transactie te verlagen.
Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.
Mia Ko bron
Voor een beter begrip van Mia Ko kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.
Als de waarde van Mia Ko jaarlijks met 5% zou groeien, zou deze naar schatting rond de -- in 2027 zijn, -- in 2030, -- in 2035 en -- in 2040. Deze cijfers illustreren een scenario van gestage, samengestelde groei, hoewel de werkelijke toekomstige prijzen afhankelijk zullen zijn van marktacceptatie, regelgevingsontwikkelingen en macro-economische omstandigheden. Hieronder vindt je de volledige prognosetabel met een gedetailleerde analyse van de potentiële Mia Ko prijzen en het verwachte rendement per jaar.
Hoeveel is Mia Ko vandaag?
De Mia Ko prijs vandaag is $ 0.002763. Bekijk onze Prijsgeschiedenis om de prijsgeschiedenis van vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen te bekijken.
Is Mia Ko nog steeds een goede investering?
Mia Ko blijft een actief verhandelde cryptocurrency met voortdurende marktdeelname en ecosysteemontwikkeling. Investeringen in MIA crypto zijn echter inherent volatiel en moeten aansluiten bij je persoonlijke risicobereidheid. Voer altijd onafhankelijk onderzoek uit (DYOR) en houd rekening met de marktomstandigheden voordat je financiële beslissingen neemt en investeert.
Wat is het dagelijkse handelsvolume van Mia Ko?
Mia Ko met een waarde van -- werd verhandeld op MEXC in de afgelopen 24 uur.
Wat is de huidige prijs van Mia Ko?
De actuele MIA prijs wordt in realtime bijgewerkt op basis van de wereldwijde handelsactiviteit op belangrijke beurzen, waaronder MEXC. Marktprijzen fluctueren voortdurend als gevolg van veranderingen in liquiditeit, handelsvolume en algemeen sentiment. Om de meest recente Mia Ko prijs in je voorkeursvaluta te bekijken, ga je naar MIA Prijs voor meer informatie.
Wat beïnvloedt de Mia Ko prijs?
De MIA prijs wordt beïnvloed door verschillende belangrijke factoren, waaronder het algemene marktsentiment, het handelsvolume, technologische ontwikkelingen en trends in de acceptatie door gebruikers. Bredere macro-economische omstandigheden, zoals veranderingen in de rente, liquiditeitscycli en regelgevingssignalen, spelen ook een belangrijke rol bij de prijsbeweging.
Wil je op de hoogte blijven van actuele marktveranderingen en projectupdates? Ga dan naar MEXC News voor de nieuwste analyses en crypto-inzichten.
Welk token heeft het hoogste handelsvolume op MEXC?
Bezoek de MEXC Spot Trading Guide voor gedetailleerde voorbeelden en tutorials
