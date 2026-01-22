Mia Ko prijs vandaag

De live Mia Ko (MIA) koers van vandaag is $ 0.002763, met een 7.71% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige MIA naar USD omrekenkoers is $ 0.002763 per MIA.

Mia Ko staat momenteel op #- op basis van marktkapitalisatie op --, met een circulerend aanbod van -- MIA. De afgelopen 24 uur handelde MIA tussen $ 0.0026 (laag) en $ 0.003676 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op --, terwijl de laagste prijs aller tijden op -- staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog MIA in het laatste uur +1.84% en -6.53% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 53.87K.

Mia Ko (MIA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie ---- -- Volume (24u) $ 53.87K$ 53.87K $ 53.87K Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Circulerende voorraad ---- -- Totale voorraad ---- -- Publieke blockchain SOL

De huidige marktkapitalisatie van Mia Ko is --, met een handelsvolume van $ 53.87K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MIA is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.