De live Mia Ko prijs vandaag is 0.002763 USD.MIA marktkapitalisaite is -- USD. Volg realtime MIA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!

Meer over MIA

MIA Prijsinformatie

Wat is MIA

MIA tokenomie

MIA Prijsvoorspelling

MIA Geschiedenis

MIA koopgids

MIA-naar-Fiat valutaconversie

MIA spot

Mia Ko logo

Mia Ko koers(MIA)

1 MIA naar USD live prijs:

$0.002753
-7.71%1D
Mia Ko (MIA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2026-01-23 03:55:49 (UTC+8)

Mia Ko prijs vandaag

De live Mia Ko (MIA) koers van vandaag is $ 0.002763, met een 7.71% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige MIA naar USD omrekenkoers is $ 0.002763 per MIA.

Mia Ko staat momenteel op #- op basis van marktkapitalisatie op --, met een circulerend aanbod van -- MIA. De afgelopen 24 uur handelde MIA tussen $ 0.0026 (laag) en $ 0.003676 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op --, terwijl de laagste prijs aller tijden op -- staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog MIA in het laatste uur +1.84% en -6.53% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 53.87K.

Mia Ko (MIA) Marktinformatie

$ 53.87K
$ 0.00
SOL

De huidige marktkapitalisatie van Mia Ko is --, met een handelsvolume van $ 53.87K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MIA is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

Mia Ko Prijsgeschiedenis USD

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0026
24u laag
$ 0.003676
24u hoog

$ 0.0026
$ 0.003676
--
--
+1.84%

-7.71%

-6.53%

-6.53%

Mia Ko (MIA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Mia Ko prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00022999-7.71%
30 dagen$ +0.001763+176.30%
60 dagen$ +0.001763+176.30%
90 dagen$ +0.001763+176.30%
Mia Ko prijswijziging vandaag

MIA registreerde vandaag een verandering van $ -0.00022999 (-7.71%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Mia Ko 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.001763 (+176.30%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Mia Ko 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MIA zien we een verandering van $ +0.001763 (+176.30%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Mia Ko 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.001763 (+176.30%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Mia Ko (MIA) bekijken?

Bekijk nu de Mia Koprijsgeschiedenispagina.

AI-analyse voor Mia Ko

Met AI-gestuurde inzichten worden de laatste Mia Ko prijsbewegingen, trends in handelsvolumes en marktsentimentindicatoren geanalyseerd. Zo krijg je realtime updates waarmee je handelskansen kunt identificeren en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Welke factoren beïnvloeden Mia Ko prijzen?

De prijzen van MIA-tokens worden beïnvloed door verschillende belangrijke factoren:

Marktsentiment: Algemene trends in de crypto-markt en het vertrouwen van beleggers hebben een significante invloed op de prijsbewegingen van MIA.

Aanbod en vraag: De circulatie van tokens, handelsvolumes en het gedrag van houders beïnvloeden direct de prijsdynamiek.

Projectontwikkeling: Updates, partnerschappen, voortgang van de roadmap en technische verbeteringen stimuleren de interesse van beleggers.

Regelgevingsnieuws: Overheidspolitieken en reguleringswijzigingen in de crypto-markten zorgen voor prijsschommelingen.

Community-activiteit: Betrokkenheid op sociale media, groei van de community en adoptietarieven beïnvloeden de marktperceptie.

Beursnoteringen: Nieuwe samenwerkingen met beurzen vergroten de toegankelijkheid en handelsvolumes.

Macrofactoren: Wereldwijde economische omstandigheden, inflatie en trends in institutionele investeringen beïnvloeden de bredere crypto-markt.

Waarom willen mensen vandaag de prijs van Mia Ko weten?

Mensen willen vandaag de prijs van Mia Ko (MIA) weten om verschillende belangrijke redenen: geïnformeerde handelsbeslissingen nemen, de prestaties van hun portefeuille volgen, markttrends identificeren, de timing van koop- en verkooporders bepalen, investeringskansen inschatten en risico's beheersen in volatiele cryptomarkten.

Prijsvoorspelling voor Mia Ko

Mia Ko (MIA) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 4 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor MIA in 2030 een prijs van $ -- voorspeld met een groei van 0.00%.
Mia Ko (MIA) prijsvoorspelling voor 2040 (over 14 jaar)

In 2040 zou de prijs van Mia Ko potentieel een groei van 0.00% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ -- kunnen bereiken.

Wil je weten welke prijs Mia Ko bereikt in 2026–2027? Bezoek onze pagina Prijsvoorspellingen voor MIA prijsvoorspellingen voor de jaren 2026–2027 door te klikken op Mia Ko Prijsvoorspellingen.

Mia Ko kopen en investeren

Klaar om aan de slag te gaan met Mia Ko? MIA kopen is snel en beginnersvriendelijk op MEXC. Je kunt direct beginnen met handelen nadat je je eerste aankoop hebt gedaan. Lees voor meer informatie onze volledige gids over Mia Ko kopen. Hieronder vind je een kort overzicht in 5 stappen om je te helpen bij Mia Ko (MIA) kopen.

Stap 1

Meld je aan voor een account en voltooi KYC

Meld je eerst aan voor een account en voltooi KYC op MEXC. Je kunt dit doen op de officiële website van MEXC of de MEXC App met je telefoonnummer of e-mailadres.
Stap 2

Voeg USDT, USDC of USDE toe aan je portfolio

USDT, USDC en USDE maken handel op MEXC mogelijk. Je kunt USDT, USDC en USDE kopen via bankoverschrijving, OTC of P2P-handel.
Stap 3

Ga naar de Spothandelspagina

Klik op de MEXC-website op Spot in de bovenste balk en zoek naar de tokens van je voorkeur.
Stap 4

Kies je tokens

Met meer dan -- tokens beschikbaar, kun je gemakkelijk Bitcoin, Ethereum en andere trending tokens kopen.
Stap 5

Voltooi je aankoop

Voer het aantal tokens of de tegenwaarde in je lokale valuta in. Klik op Kopen en het Mia Ko wordt direct bijgeschreven in je wallet.
Gids om Mia Ko (MIA) te kopen

Wat kun je doen met Mia Ko

Als je Mia Ko bezit, kun je meer deuren openen dan wanneer je alleen maar koopt en vasthoud. Je kunt BTC verhandelen op honderden markten, passieve beloningen verdienen via flexibele staking- en spaarproducten of professionele handelstools gebruiken om je vermogen te laten groeien. Of je nu een beginnende of ervaren investeerder bent: met MEXC kun je eenvoudig je cryptopotentieel maximaliseren. Hieronder staan ​​de vier beste manieren waarop je het maximale uit je Bitcoin tokens kunt halen

Handel met extreem lage kosten op MEXC

Mia Ko (MIA) kopen op MEXC betekent meer waar voor je geld. MEXC is een van de cryptoplatforms met de laagste kosten op de markt en helpt jou de kosten vanaf je allereerste transactie te verlagen.

Spot-handelskosten:
Maker
Taker
Futures-handelskosten:
Maker
--
Wat is Mia Ko (MIA)?

Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.

Mia Ko bron

Voor een beter begrip van Mia Ko kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Mia Ko

Mia Ko (MIA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
01-22 19:16:51Industrie-updates
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Industrie-updates
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Industrie-updates
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Industrie-updates
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Industrie-updates
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

Mia Ko Trending nieuws

Ethereum-sentiment slaat om naar bearish nu handelaren zich voorbereiden op een daling naar $2.5K

Ethereum-sentiment slaat om naar bearish nu handelaren zich voorbereiden op een daling naar $2.5K

January 22, 2026
Bitcoinprijs dicht bij $88,000: Wall Street waarschuwt om rally&#8217;s niet na te jagen

Bitcoinprijs dicht bij $88,000: Wall Street waarschuwt om rally&#8217;s niet na te jagen

January 22, 2026
10 meest cryptovriendelijke landen in 2026: gerangschikt op duidelijkheid van regelgeving

10 meest cryptovriendelijke landen in 2026: gerangschikt op duidelijkheid van regelgeving

January 22, 2026
Ontdek meer over Mia Ko

Handel in Mia Ko (MIA) markten op MEXC

Verken spot- en futuresmarkten, bekijk live Mia Ko prijs en volume en handel direct.

Paren
Prijs
24u wijziging
24u volume
MIA/USDT
$0.002753
-7.55%
0.00% (USDT)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

