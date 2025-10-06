BeursDEX+
De live Bitlight Labs prijs vandaag is 1.4676 USD. Volg realtime LIGHT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LIGHT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Bitlight Labs koers(LIGHT)

1 LIGHT naar USD live prijs:

$1.4676
+1.44%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:24:11 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.3796
24u laag
$ 1.5209
24u hoog

$ 1.3796
$ 1.5209
$ 2.619557835411834
$ 0.5392876430024418
+1.35%

+1.44%

-24.67%

-24.67%

Bitlight Labs (LIGHT) real-time prijs is $ 1.4676. De afgelopen 24 uur werd er LIGHT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.3796 en een hoogtepunt van $ 1.5209, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIGHT hoogste prijs aller tijden is $ 2.619557835411834, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.5392876430024418 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIGHT met +1.35% veranderd in het afgelopen uur, +1.44% in de afgelopen 24 uur en -24.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bitlight Labs (LIGHT) Marktinformatie

No.400

$ 63.19M
$ 150.92K
$ 616.39M
43.06M
420,000,000
420,000,000
10.25%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Bitlight Labs is $ 63.19M, met een handelsvolume van $ 150.92K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIGHT is 43.06M, met een totale voorraad van 420000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 616.39M.

Bitlight Labs (LIGHT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Bitlight Labs prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.020833+1.44%
30 dagen$ +0.6235+73.86%
60 dagen$ +1.3676+1,367.60%
90 dagen$ +1.3676+1,367.60%
Bitlight Labs prijswijziging vandaag

LIGHT registreerde vandaag een verandering van $ +0.020833 (+1.44%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Bitlight Labs 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.6235 (+73.86%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Bitlight Labs 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,LIGHT zien we een verandering van $ +1.3676 (+1,367.60%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Bitlight Labs 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +1.3676 (+1,367.60%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Bitlight Labs (LIGHT) bekijken?

Bekijk nu de Bitlight Labsprijsgeschiedenispagina.

Wat is Bitlight Labs (LIGHT)?

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeBitlight Labs investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van LIGHT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Bitlight Labs lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Bitlight Labs aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Bitlight Labs Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Bitlight Labs (LIGHT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Bitlight Labs (LIGHT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Bitlight Labs te bekijken.

Bekijk nu de Bitlight Labs prijsvoorspelling !

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Bitlight Labs (LIGHT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LIGHT token !

Hoe koop je Bitlight Labs (LIGHT)?

Op zoek naar Hoe koop je Bitlight Labs? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Bitlight Labs gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

LIGHT naar lokale valuta's

1 Bitlight Labs(LIGHT) naar VND
38,619.894
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar AUD
A$2.260104
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar GBP
1.115376
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar EUR
1.276812
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar USD
$1.4676
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar MYR
RM6.149244
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar TRY
61.78596
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar JPY
¥224.5428
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar ARS
ARS$2,139.349872
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar RUB
119.2425
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar INR
130.073388
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar IDR
Rp24,459.990216
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar PHP
86.382936
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar EGP
￡E.69.56424
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BRL
R$7.92504
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar CAD
C$2.069316
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BDT
178.90044
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar NGN
2,117.7468
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar COP
$5,666.4036
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar ZAR
R.25.653648
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar UAH
61.756608
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar TZS
T.Sh.3,605.8932
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar VES
Bs327.2748
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar CLP
$1,388.3496
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar PKR
Rs414.919872
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar KZT
769.16916
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar THB
฿47.741028
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar TWD
NT$45.363516
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar AED
د.إ5.386092
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar CHF
Fr1.188756
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar HKD
HK$11.403252
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar AMD
֏561.43038
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar MAD
.د.م13.663356
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar MXN
$27.400092
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar SAR
ريال5.5035
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar ETB
Br224.46942
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar KES
KSh189.599244
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar JOD
د.أ1.0405284
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar PLN
5.43012
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar RON
лв6.486792
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar SEK
kr14.059608
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BGN
лв2.49492
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar HUF
Ft495.300324
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar CZK
31.127796
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar KWD
د.ك0.4505532
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar ILS
4.799052
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BOB
Bs10.141116
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar AZN
2.49492
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar TJS
SM13.531272
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar GEL
3.991872
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar AOA
Kz1,339.03824
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BHD
.د.ب0.5532852
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BMD
$1.4676
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar DKK
kr9.5394
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar HNL
L38.656584
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar MUR
67.538952
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar NAD
$25.521564
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar NOK
kr14.998872
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar NZD
$2.597652
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar PAB
B/.1.4676
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar PGK
K6.2373
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar QAR
ر.ق5.342064
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar RSD
дин.149.797932
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar UZS
soʻm17,471.425776
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar ALL
L123.439836
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar ANG
ƒ2.627004
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar AWG
ƒ2.627004
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BBD
$2.9352
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BAM
KM2.49492
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BIF
Fr4,327.9524
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BND
$1.90788
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BSD
$1.4676
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar JMD
$235.593828
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar KHR
5,893.969656
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar KMF
Fr625.1976
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar LAK
31,904.347188
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar LKR
රු447.295128
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar MDL
L25.139988
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar MGA
Ar6,610.8042
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar MOP
P11.7408
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar MVR
22.60104
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar MWK
MK2,547.915036
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar MZN
MT93.85302
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar NPR
रु208.193736
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar PYG
10,408.2192
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar RWF
Fr2,129.4876
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar SBD
$12.078348
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar SCR
19.73922
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar SRD
$56.5026
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar SVC
$12.8415
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar SZL
L25.53624
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar TMT
m5.151276
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar TND
د.ت4.3118088
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar TTD
$9.950328
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar UGX
Sh5,113.1184
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar XAF
Fr837.9996
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar XCD
$3.96252
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar XOF
Fr837.9996
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar XPF
Fr151.1628
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BWP
P19.8126
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar BZD
$2.949876
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar CVE
$141.080388
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar DJF
Fr259.7652
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar DOP
$94.307976
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar DZD
د.ج191.918052
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar FJD
$3.346128
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar GNF
Fr12,760.782
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar GTQ
Q11.241816
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar GYD
$307.02192
1 Bitlight Labs(LIGHT) naar ISK
kr186.3852

Bitlight Labs bron

Voor een beter begrip van Bitlight Labs kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Bitlight Labs
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Bitlight Labs

Hoeveel is Bitlight Labs (LIGHT) vandaag waard?
De live LIGHT prijs in USD is 1.4676 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LIGHT naar USD prijs?
De huidige prijs van LIGHT naar USD is $ 1.4676. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Bitlight Labs?
De marktkapitalisatie van LIGHT is $ 63.19M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LIGHT?
De circulerende voorraad van LIGHT is 43.06M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LIGHT?
LIGHT bereikte een ATH-prijs van 2.619557835411834 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LIGHT?
LIGHT zag een ATL-prijs van 0.5392876430024418 USD.
Wat is het handelsvolume van LIGHT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LIGHT is $ 150.92K USD.
Zal LIGHT dit jaar hoger gaan?
LIGHT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LIGHT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Bitlight Labs (LIGHT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

