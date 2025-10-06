BeursDEX+
KGEN koers(KGEN)

1 KGEN naar USD live prijs:

$0.2964
$0.2964$0.2964
-0.30%1D
USD
KGEN (KGEN) live prijsgrafiek
KGEN (KGEN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.2514
$ 0.2514$ 0.2514
24u laag
$ 0.299
$ 0.299$ 0.299
24u hoog

$ 0.2514
$ 0.2514$ 0.2514

$ 0.299
$ 0.299$ 0.299

--
----

--
----

+2.69%

-0.30%

+13.78%

+13.78%

KGEN (KGEN) real-time prijs is $ 0.2972. De afgelopen 24 uur werd er KGEN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.2514 en een hoogtepunt van $ 0.299, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KGEN hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KGEN met +2.69% veranderd in het afgelopen uur, -0.30% in de afgelopen 24 uur en +13.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KGEN (KGEN) Marktinformatie

--
----

$ 914.27K
$ 914.27K$ 914.27K

$ 297.20M
$ 297.20M$ 297.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van KGEN is --, met een handelsvolume van $ 914.27K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KGEN is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 297.20M.

KGEN (KGEN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van KGEN prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000892-0.30%
30 dagen$ +0.0972+48.60%
60 dagen$ +0.0972+48.60%
90 dagen$ +0.0972+48.60%
KGEN prijswijziging vandaag

KGEN registreerde vandaag een verandering van $ -0.000892 (-0.30%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

KGEN 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.0972 (+48.60%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

KGEN 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,KGEN zien we een verandering van $ +0.0972 (+48.60%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

KGEN 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.0972 (+48.60%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van KGEN (KGEN) bekijken?

Bekijk nu de KGENprijsgeschiedenispagina.

Wat is KGEN (KGEN)?

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

KGEN is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeKGEN investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van KGEN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over KGEN lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je KGEN aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

KGEN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal KGEN (KGEN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je KGEN (KGEN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor KGEN te bekijken.

Bekijk nu de KGEN prijsvoorspelling !

KGEN (KGEN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van KGEN (KGEN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KGEN token !

Hoe koop je KGEN (KGEN)?

Op zoek naar Hoe koop je KGEN? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt KGEN gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

KGEN naar lokale valuta's

KGEN bron

Voor een beter begrip van KGEN kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van KGEN
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over KGEN

Hoeveel is KGEN (KGEN) vandaag waard?
De live KGEN prijs in USD is 0.2972 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KGEN naar USD prijs?
De huidige prijs van KGEN naar USD is $ 0.2972. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van KGEN?
De marktkapitalisatie van KGEN is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KGEN?
De circulerende voorraad van KGEN is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KGEN?
KGEN bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KGEN?
KGEN zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van KGEN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KGEN is $ 914.27K USD.
Zal KGEN dit jaar hoger gaan?
KGEN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KGEN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

