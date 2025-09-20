Dagens Zebi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ZCO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZCO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Zebi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ZCO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZCO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Zebi Logo

Zebi Pris (ZCO)

Ikke oppført

1 ZCO til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Zebi (ZCO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:51:54 (UTC+8)

Zebi (ZCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.225077
$ 0.225077$ 0.225077

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Zebi (ZCO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZCO er $ 0.225077, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZCO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zebi (ZCO) Markedsinformasjon

$ 28.32K
$ 28.32K$ 28.32K

--
----

$ 28.32K
$ 28.32K$ 28.32K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Zebi er $ 28.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZCO er 500.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.32K.

Zebi (ZCO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Zebi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Zebi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Zebi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Zebi til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-29.59%
60 dager$ 0+63.12%
90 dager$ 0--

Hva er Zebi (ZCO)

Zebi is a young and innovative organization founded, mentored and managed by Oxford, MIT, Stanford, and IIT veterans and thought leaders from Silicon Valley with experience in Google, Uber, Amazon, Microsoft, and Oracle. Zebi specializes in providing Blockchain based offerings to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. India’s big data generation is increasing exponentially and is expected to reach 3 Zebibytes per year (Zebibyte = 1024^7 bytes) by 2020, driven by continued growth of internet usage, social networks, proliferation of smartphones, as well as the digital initiatives and structural reforms undertaken by the government. At the same time, incidents of data crimes such as data hacks, data leaks, data tampering, identity thefts are on the rise, which are costing Indian organizations and consumers more than $30 billion annually. Zebi specializes in providing blockchain based solutions to governments and enterprises to leverage and protect their high value and sensitive data. Zebi is one of the few enterprise grade product companies based in India offering best of the expertise of Silicon Valley at Indian prices Recognizing the need and opportunity to enable with technology the enforcement of data protection regulations, Zebi has created a Blockchain driven, unique and holistic solution to make high value and sensitive data readily available for legitimate use. Zebi safeguards data against hacking and tampering, while obtaining consent from individuals. The solution comprises of Zebi Chain™ to provide immutability to critical records, coupled with a central hub called Zebi Data Gateway which enables secure and instant data exchange through Data-as-a-Service (DaaS) APIs. Zebi’s innovative, proprietary solution set is one of the first in industry and is patent pending.

Zebi (ZCO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Zebi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Zebi (ZCO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Zebi (ZCO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Zebi.

Sjekk Zebiprisprognosen nå!

ZCO til lokale valutaer

Zebi (ZCO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Zebi (ZCO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZCO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Zebi (ZCO)

Hvor mye er Zebi (ZCO) verdt i dag?
Live ZCO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZCO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZCO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Zebi?
Markedsverdien for ZCO er $ 28.32K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZCO?
Den sirkulerende forsyningen av ZCO er 500.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZCO ?
ZCO oppnådde en ATH-pris på 0.225077 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZCO?
ZCO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ZCO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZCO er -- USD.
Vil ZCO gå høyere i år?
ZCO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZCO prisprognosen for en mer grundig analyse.
