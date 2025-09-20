Dagens Y2K livepris er 0.00257082 USD. Spor prisoppdateringer for Y2K til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk Y2K pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Y2K livepris er 0.00257082 USD. Spor prisoppdateringer for Y2K til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk Y2K pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om Y2K

Y2K Prisinformasjon

Y2K teknisk dokument

Y2K Offisiell nettside

Y2K tokenomics

Y2K Prisprognose

Y2K Pris (Y2K)

Ikke oppført

1 Y2K til USD livepris:

$0.00257082
$0.00257082$0.00257082
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Y2K (Y2K) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:33:42 (UTC+8)

Y2K (Y2K) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 6.8
$ 0.00139176
--

--

-5.01%

-5.01%

Y2K (Y2K) sanntidsprisen er $0.00257082. I løpet av de siste 24 timene har Y2K blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til Y2K er $ 6.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.00139176.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har Y2K endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -5.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Y2K (Y2K) Markedsinformasjon

$ 20.16K
--
$ 51.42K
7.84M
20,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Y2K er $ 20.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på Y2K er 7.84M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.42K.

Y2K (Y2K) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Y2K til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Y2K til USD ble $ -0.0005774938.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Y2K til USD ble $ -0.0018697733.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Y2K til USD ble $ -0.012959171133955697.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0005774938-22.46%
60 dager$ -0.0018697733-72.73%
90 dager$ -0.012959171133955697-83.44%

Hva er Y2K (Y2K)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Y2K (Y2K) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Y2K Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Y2K (Y2K) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Y2K (Y2K) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Y2K.

Sjekk Y2Kprisprognosen nå!

Y2K til lokale valutaer

Y2K (Y2K) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Y2K (Y2K) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om Y2K tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Y2K (Y2K)

Hvor mye er Y2K (Y2K) verdt i dag?
Live Y2K prisen i USD er 0.00257082 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende Y2K-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på Y2K til USD er $ 0.00257082. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Y2K?
Markedsverdien for Y2K er $ 20.16K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av Y2K?
Den sirkulerende forsyningen av Y2K er 7.84M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forY2K ?
Y2K oppnådde en ATH-pris på 6.8 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på Y2K?
Y2K så en ATL-pris på 0.00139176 USD.
Hva er handelsvolumet til Y2K?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for Y2K er -- USD.
Vil Y2K gå høyere i år?
Y2K kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut Y2K prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:33:42 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.