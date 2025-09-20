Us Usach (USACH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00009786 $ 0.00009786 $ 0.00009786 24 timer lav $ 0.00010109 $ 0.00010109 $ 0.00010109 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00009786$ 0.00009786 $ 0.00009786 24 timer høy $ 0.00010109$ 0.00010109 $ 0.00010109 All Time High $ 0.00108143$ 0.00108143 $ 0.00108143 Laveste pris $ 0.00008384$ 0.00008384 $ 0.00008384 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -2.78% Prisendring (7D) -7.59% Prisendring (7D) -7.59%

Us Usach (USACH) sanntidsprisen er $0.00009806. I løpet av de siste 24 timene har USACH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009786 og et toppnivå på $ 0.00010109, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USACH er $ 0.00108143, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008384.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USACH endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -2.78% over 24 timer og -7.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Us Usach (USACH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 98.09K$ 98.09K $ 98.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 98.09K$ 98.09K $ 98.09K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Us Usach er $ 98.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USACH er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.09K.