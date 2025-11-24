Tracer pris i dag

Sanntids Tracer (TRCR) pris i dag er $ 0.00612979, med en 0.32% endring de siste 24 timene. Nåværende TRCR til USD konverteringssats er $ 0.00612979 per TRCR.

Tracer rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,645,641, med en sirkulerende forsyning på 757.87M TRCR. I løpet av de siste 24 timene TRCR har den blitt handlet mellom $ 0.00609654(laveste) og $ 0.00614409 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00622076, mens tidenes laveste notering var $ 0.00550013.

Kortsiktig har TRCR beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +2.99% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Tracer (TRCR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 76.62M$ 76.62M $ 76.62M Opplagsforsyning 757.87M 757.87M 757.87M Total forsyning 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tracer er $ 4.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRCR er 757.87M, med en total tilgang på 12500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.62M.