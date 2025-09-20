Scallop Pris (SCLP)
Scallop (SCLP) sanntidsprisen er $0.02038127. I løpet av de siste 24 timene har SCLP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01931916 og et toppnivå på $ 0.0203679, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCLP er $ 20.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.00709951.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCLP endret seg med +0.64% i løpet av den siste timen, +1.54% over 24 timer og +9.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Scallop er $ 1.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCLP er 55.66M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.04M.
I løpet av i dag er prisendringen på Scallop til USD ble $ +0.00030924.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Scallop til USD ble $ -0.0002964048.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Scallop til USD ble $ -0.0072318106.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Scallop til USD ble $ +0.004543264156615684.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.00030924
|+1.54%
|30 dager
|$ -0.0002964048
|-1.45%
|60 dager
|$ -0.0072318106
|-35.48%
|90 dager
|$ +0.004543264156615684
|+28.69%
Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem. The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc. Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions. Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: - Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies.
