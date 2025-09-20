Scallop (SCLP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01931916 $ 0.01931916 $ 0.01931916 24 timer lav $ 0.0203679 $ 0.0203679 $ 0.0203679 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01931916$ 0.01931916 $ 0.01931916 24 timer høy $ 0.0203679$ 0.0203679 $ 0.0203679 All Time High $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 Laveste pris $ 0.00709951$ 0.00709951 $ 0.00709951 Prisendring (1H) +0.64% Prisendring (1D) +1.54% Prisendring (7D) +9.51% Prisendring (7D) +9.51%

Scallop (SCLP) sanntidsprisen er $0.02038127. I løpet av de siste 24 timene har SCLP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01931916 og et toppnivå på $ 0.0203679, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCLP er $ 20.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.00709951.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCLP endret seg med +0.64% i løpet av den siste timen, +1.54% over 24 timer og +9.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scallop (SCLP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Opplagsforsyning 55.66M 55.66M 55.66M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Scallop er $ 1.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCLP er 55.66M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.04M.