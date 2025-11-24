Ripples pris i dag

Sanntids Ripples (RPLS) pris i dag er $ 0.00197209, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende RPLS til USD konverteringssats er $ 0.00197209 per RPLS.

Ripples rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 167,628, med en sirkulerende forsyning på 85.00M RPLS. I løpet av de siste 24 timene RPLS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.131094, mens tidenes laveste notering var $ 0.0013498.

Kortsiktig har RPLS beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ripples (RPLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 167.63K$ 167.63K $ 167.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 197.21K$ 197.21K $ 197.21K Opplagsforsyning 85.00M 85.00M 85.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

