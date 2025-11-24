Neza pris i dag

Sanntids Neza (SN99) pris i dag er $ 0.64072, med en 13.64% endring de siste 24 timene. Nåværende SN99 til USD konverteringssats er $ 0.64072 per SN99.

Neza rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 935,019, med en sirkulerende forsyning på 1.46M SN99. I løpet av de siste 24 timene SN99 har den blitt handlet mellom $ 0.562801(laveste) og $ 0.641376 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.91, mens tidenes laveste notering var $ 0.422352.

Kortsiktig har SN99 beveget seg +0.40% i løpet av den siste timen og -6.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Neza (SN99) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 935.02K$ 935.02K $ 935.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 935.02K$ 935.02K $ 935.02K Opplagsforsyning 1.46M 1.46M 1.46M Total forsyning 1,457,833.150160523 1,457,833.150160523 1,457,833.150160523

Nåværende markedsverdi på Neza er $ 935.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN99 er 1.46M, med en total tilgang på 1457833.150160523. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 935.02K.