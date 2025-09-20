MMX (MMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.129031 24 timer lav $ 0.154929 24 timer høy All Time High $ 3.47 Laveste pris $ 0.04397974 Prisendring (1H) -1.09% Prisendring (1D) +16.39% Prisendring (7D) +4.34%

MMX (MMX) sanntidsprisen er $0.151943. I løpet av de siste 24 timene har MMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.129031 og et toppnivå på $ 0.154929, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MMX er $ 3.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.04397974.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MMX endret seg med -1.09% i løpet av den siste timen, +16.39% over 24 timer og +4.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MMX (MMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.26M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 76.13M Opplagsforsyning 165.81M Total forsyning 499,841,159.879973

Nåværende markedsverdi på MMX er $ 25.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MMX er 165.81M, med en total tilgang på 499841159.879973. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.13M.