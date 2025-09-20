Dagens Keeshond livepris er 0.00000397 USD. Spor prisoppdateringer for KEE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KEE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Keeshond livepris er 0.00000397 USD. Spor prisoppdateringer for KEE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KEE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KEE

KEE Prisinformasjon

KEE Offisiell nettside

KEE tokenomics

KEE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Keeshond Logo

Keeshond Pris (KEE)

Ikke oppført

1 KEE til USD livepris:

--
----
-0.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Keeshond (KEE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:15:52 (UTC+8)

Keeshond (KEE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000392
$ 0.00000392$ 0.00000392
24 timer lav
$ 0.00000401
$ 0.00000401$ 0.00000401
24 timer høy

$ 0.00000392
$ 0.00000392$ 0.00000392

$ 0.00000401
$ 0.00000401$ 0.00000401

$ 0.00041195
$ 0.00041195$ 0.00041195

$ 0.00000389
$ 0.00000389$ 0.00000389

-0.33%

-0.69%

+1.31%

+1.31%

Keeshond (KEE) sanntidsprisen er $0.00000397. I løpet av de siste 24 timene har KEE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000392 og et toppnivå på $ 0.00000401, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KEE er $ 0.00041195, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000389.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KEE endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og +1.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Keeshond (KEE) Markedsinformasjon

$ 37.98K
$ 37.98K$ 37.98K

--
----

$ 39.77K
$ 39.77K$ 39.77K

9.55B
9.55B 9.55B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Keeshond er $ 37.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEE er 9.55B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.77K.

Keeshond (KEE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Keeshond til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Keeshond til USD ble $ -0.0000009128.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Keeshond til USD ble $ -0.0000017224.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Keeshond til USD ble $ -0.00000345955196142385.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.69%
30 dager$ -0.0000009128-22.99%
60 dager$ -0.0000017224-43.38%
90 dager$ -0.00000345955196142385-46.56%

Hva er Keeshond (KEE)

Kee is a pure, community-run, decentralized memecoin - no hidden agendas, no central control. In an era where many projects are plagued by manipulation and deception, Kee stands as a return to the original vision: a token that belongs entirely to its holders. There are no team allocations, no private sales, no backroom deals - just a fair, transparent ecosystem where the community drives the future.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Keeshond (KEE) Ressurs

Offisiell nettside

Keeshond Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Keeshond (KEE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Keeshond (KEE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Keeshond.

Sjekk Keeshondprisprognosen nå!

KEE til lokale valutaer

Keeshond (KEE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Keeshond (KEE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KEE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Keeshond (KEE)

Hvor mye er Keeshond (KEE) verdt i dag?
Live KEE prisen i USD er 0.00000397 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KEE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KEE til USD er $ 0.00000397. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Keeshond?
Markedsverdien for KEE er $ 37.98K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KEE?
Den sirkulerende forsyningen av KEE er 9.55B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKEE ?
KEE oppnådde en ATH-pris på 0.00041195 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KEE?
KEE så en ATL-pris på 0.00000389 USD.
Hva er handelsvolumet til KEE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KEE er -- USD.
Vil KEE gå høyere i år?
KEE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KEE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:15:52 (UTC+8)

Keeshond (KEE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.