Keeshond (KEE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000392 $ 0.00000392 $ 0.00000392 24 timer lav $ 0.00000401 $ 0.00000401 $ 0.00000401 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000392$ 0.00000392 $ 0.00000392 24 timer høy $ 0.00000401$ 0.00000401 $ 0.00000401 All Time High $ 0.00041195$ 0.00041195 $ 0.00041195 Laveste pris $ 0.00000389$ 0.00000389 $ 0.00000389 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) -0.69% Prisendring (7D) +1.31% Prisendring (7D) +1.31%

Keeshond (KEE) sanntidsprisen er $0.00000397. I løpet av de siste 24 timene har KEE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000392 og et toppnivå på $ 0.00000401, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KEE er $ 0.00041195, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000389.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KEE endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og +1.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Keeshond (KEE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.98K$ 37.98K $ 37.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.77K$ 39.77K $ 39.77K Opplagsforsyning 9.55B 9.55B 9.55B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Keeshond er $ 37.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEE er 9.55B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.77K.